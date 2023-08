品質一番の Supreme Tonal S Logo 6-Panel Cap B-J02 キャップ

#Aprilroofs ← 全出品物

★★シュプリームを中心に多数出品中です★★

★★ 値下げ不可 ★ 購入時のコメント不要 ★★

Supreme Tonal S Logo 6-Panel Cap

シュプリーム トーナル Sロゴ 6パネル キャップ

ボディー、ロゴ、バックに入ったSUPREMEのアーチロゴの全てを同色仕上げにした、このシーズンのみのモデルです。

後ろのアジャスターベルトはレザーになっており、サイズ調整可能です。

今は生産されていないバイザーがストレートのタイプになります。

付属品が全て揃っている新品未使用はなかなか出てこないかと思います。

画像にある、タグ、納品書原本をお付けします。

カラー:Black / ブラック

シーズン:2017fw

生産国:アメリカ

タグ付き新品未使用ですが、購入から年月が経過しておりますので、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。

喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。

丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。

発送はネコポスを予定しております。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

