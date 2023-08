ご覧頂きありがとうございます。

【新品】new balance 990V5 XM990BK5 26.5cm

ご不明点ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

【フォロー割】

ご購入後は価格の変更ができませんので、必ずご購入前にコメント・質問より「フォローしました」とお知らせ下さい。

〜2999円→100円引き

〜4999円→200円引き

〜9999円→300円引き

10000円〜→500円引き

フォロワーの方は毎回割引致しますので、コメント宜しくお願い致します。

【ブランド】

THE NORTH FACE (ザノースフェイス)

【品番】

NF51903

【商品名】

Pinnacle Racer (ピナクルレーサー)

【コンディション】

新品未使用・正規品

【商品説明】

接着剤フリーで化学結合させた高機能複合シートの樹脂成型アウトソールを搭載した、トレイルランニング用のレーシングシューズです。R-COMPOテクノロジーのアウトソールは、高い撥水性と耐摩耗性を両立しながら軽量化を実現したアウトソールラバー。ウエットコンディションに強く、フレキシブルな屈曲性と高い足裏感覚が得られるため、テクニカルな足さばきをサポート。必要十分な補強のみで仕上げた軽量エアメッシュ使用のアッパーは、ソフトな肌触りで足を包み込む軽快な履き心地を追求しています。ミッドソールには、2層圧縮成型した高反発EVAを採用。THE NORTH FACEがサポートするアスリートと共に開発したレースモデルです。ユニセックスモデル。

アウトドアブランドの中で圧倒的なクオリティとスタイリッシュなデザインで人気を誇る「THE NORTH FACE(ノースフェイス)」のスニーカーです。

マラソンやスポーツはもちろん、タウンユースとしてもかっこいいシューズです。

【定価】

¥18700

●カラー バイキングレッド

●素材 タグ画像参照

●サイズ 25.0

他にも夏服・冬服多数出品しております。

こちらの靴とコーデしやすいおしゃれアイテムもございますので、是非他の商品もご覧下さい。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

#ふみSHOPの商品一覧

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

