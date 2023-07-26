海外最新 2022 BBM 広島カープ　MASTERS 新品未開封BOX スポーツ選手

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BBM2022 広島カープ マスターズ シュリンク付き 新品・未開封 1BOXです。定価19800円の品です。また、こちらの商品はラスト1BOXとなります。以下引用BBMからチーム別の新高級版シリーズ「MASTERS」が登場!!広島東洋カープの歴史を彩った往年の名選手と現役選手が豪華仕様の高級版でカード化! 直筆サインカードには、レギュラーカード化対象者以外の広島東洋カープ在籍選手や、球団OBのコーチも限定封入!<レギュラーリスト>◯印はサイン封入予定【 OB 】安仁屋宗八◯、外木場義郎◯、衣笠祥雄、水谷実雄◯、山本浩二◯、池谷公二郎◯、髙橋慶彦◯、北別府学◯、山崎隆造◯、大野豊◯、達川光男◯、川口和久◯、津田恒実、緒方孝市◯、野村謙二郎◯、江藤智◯、佐々岡真司◯、前田智徳◯、金本知憲◯、黒田博樹◯、新井貴浩◯、石原慶幸◯、永川勝浩◯、前田健太、丸佳浩◯、今村猛◯、鈴木誠也◯【 現役 】九里亜蓮◯、大瀬良大地◯、森下暢仁◯、野村祐輔◯、栗林良吏◯、中﨑翔太◯、黒原拓未◯、床田寛樹◯、塹江敦哉◯、玉村昇悟◯、遠藤淳志◯、フランスア◯、會澤翼◯、坂倉将吾◯、上本崇司◯、田中広輔◯、堂林翔太◯、マクブルーム◯、菊池涼介◯、小園海斗◯、長野久義◯、秋山翔吾◯、野間峻祥◯、中村健人、末包昇大◯、松山竜平◯、西川龍馬◯☆★☆1セットから直筆サインが1枚以上出現☆★☆☆★☆人気の3Dカードを含む豪華ハイグレードインサートカードは2種類☆★☆☆★☆特殊加工のレギュラーを含むすべてのカードにシリアル入りの高級版アイテム☆★☆ＢBMベースボールカードプレミアム2022 MASTERS 広島東洋カープブランド：ー

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