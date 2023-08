ご覧いただきまして誠にありがとうございます。

海外限定で日本未販売!毎年超人気のTHE NORTH FACE PLAY GREEN FLEECE HOODIE WHITELABEL【ザ・ノースフェイス プレイグリーンフリースフーディー ホワイトレーベル】の2022-23AWの最新ボアパーカージャケットを出品します!

ノースフェイスの中でもプレイグリーンフリースパーカーは、秋から冬のオンシーズンに入ると毎年品薄になる人気ラインで、値段が高騰する代物です。人気カラーのライトベージュは数量限定の早い者勝ちとなります。

冬の防寒防風ファッションとして流行のアウターボアで、通勤通学やデート、バレンタインデー、スキー、スノボ、旅行、アウトドア、トレッキング、散歩などで大活躍します!

サイズはユニセックスなので、男女共用です。男性(メンズ)は、ステディーな冬の人気ファッションとして、女性(レディース)は、モコモコ&オーバーサイズ的な感じのゆるふわな感じで如何でしょうか。

【商品概要】

カラー:ベージュ(LIGHTBEIGE)

サイズ:95(M)ユニセックス

着丈:69cm

身幅:54cm

肩幅:49cm

袖丈:62cm

素材:ポリエステル、ナイロン

【備考】

サイズの多少の誤差はご了承ください。

海外正規店直輸入品の新品未使用品となります。

梱包は、簡易かつ折りたたんでコンパクトにしてお送りいたします。

自宅保管のため保管しわや送付する際の梱包しわはご了承下さい。

画像を見る環境にて画像と実物で多少の色の差があるかもしれませんがご了承下さい。

出品前に確認を行っておりますが、チェックでは気づかない汚れや解れがある場合があります。

上記の備考事項につきましては、予めご了承下さい。

リモ RIMO LYMANEX ライマン コンフィ コロンビア パタゴニア モンベル スノーピーク フェールラーベン エルエルビーン シュプリーム コールマン 韓国 正規品

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

