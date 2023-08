期間限定特別価格 stayc ジェイ トレカ 18枚セット K-POP/アジア

アルバムを購入した時に頂いた店舗限定トレカ、香水を購入した時に頂いた限定トレカのまとめ売りです。

・makestar

・AppleMusic

・everline

・withdrama

etc…です。

今はもう手に入りにくい貴重なものばかりかと思います。

全て公式です。

1枚ずつスリーブに入れて初発送致します。

即購入◎

バラ売り(3枚から)◎

他メンパーもございますのでぜひお声がけ下さい!

ステイシー Jso bad asap staydom stereotype younglove.com ステレオタイプ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

