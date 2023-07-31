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新しい 七五三 3歳 和装 4点セット お宮参り用品

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七五三 3歳 和装 4点セット
お宮参り産着 女児 女の子 正絹 のしめ 祝着 初着 こどもーど NO39051

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◆セット内容◆
天然 血赤珊瑚 玉数珠 百八念珠49.4g
着物　被布　長襦袢　巾着
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縫付け済み腰紐
七五三 3歳 和装 4点セット
二段重ね衿（縫い付け済み）　
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ポリエステル100％
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個人出品、自宅保管、 中古品
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ご理解頂ける方にお譲りしたいです

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商品の状態未使用に近い

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新しい 七五三 3歳 和装 4点セット お宮参り用品

13分钟前

新しい 七五三 3歳 和装 4点セット お宮参り用品

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