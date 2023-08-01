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【タイムセール！】 パルファン ルシエ ダイヤモンド H＆C D-VS1-3EX 0.222ct リング

商品の説明

ルシエ パルファンのダイヤモンドリングです。
agete CLASSIC　K14 ダイヤモンド リング 11号

パライバトルマリン　18kwg ソーティング付
ダイヤモンドは、カラーレスグレードのDカラー、ルーペでもインクルージョンの発見が困難なVS1、トリプルEXCELLENTでハート＆キューピッドも確認できますので美しく輝きます。
【JT様専用】TIFFANY & Co.

0.2カラット　指輪
サイドにも、テリ・輝きの良い、上質なダイヤモンドがセレクトされております。
美品 PAS TIERRA パティエラK10 クロスデザインリング

Dpop様専用出品
美しいデザインのダイヤモンドリングです♪
12号　純金Ｋ24イエローゴールドリング24金

カルティエ PT950 Love リング
【リング】
Spinel I Kilcollin silver×18KYG×ダイヤ リング
中石：ダイヤモンド
Swarovski Dexter バングル
重量：0.222ｃｔ
⭐︎agete⭐︎7号　指輪　リング
カラー：D
トクトク　１４金　くるくる回る　可愛い　メイプルリーフ　リング
クラリティー：VS1
お値下げ　新品未使用ダイヤ0.5c プラチナリング　ヴィンテージ
カット：3EXCELLENT H＆C
Milluflora ♢ ダイヤモンドリング♢
蛍光性：NONE
ルイビトンプティトバーグアンブラント ダイヤ付き８号LOUISVUITTON

【LORO】p ring s new シルバー
脇石：ダイヤモンド
天然 ブラックオパール リング K18
素材：プラチナ950
【TIFFANY&Co. 】K18YGミルグレインリング
重量：2.9ｇ
CHANEL シャネル マトラッセリング 750 K18WG #52 12号
サイズ：6号
【meru様専用】モアサナイト　リング　ハーフエタニティ　エメラルド&ラウンド
サイズ直し不可
pt900 タンザナイトダイヤモンド リング　　11号

【超系少】エジソンパール ダイヤモンド指輪 リング 超大珠 クリア感 18kwg
【状態】
✨現品限り✨K10イエローゴールド アパタイト カボション リング 13号
新品仕上げ済み
★ルナ様　専用ページ★15号へ変更込み

ラピスラズリ　オリジナル　デザイン　シルバーリング
【付属品】
カルティエ　2C リング #54
中央宝石研究所鑑定書
【３個セット】ハワイアンジュエリー リング ピンクゴールド 24KGP　6mm

アウイナイト0.28　パライバトルマリン0.1　プラチナリング
【入手先】
アクアマリン　ダイヤ　k18 リング
正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者
ハート型 極上 天然 アレキサンドライト リング ブラジル産 強変色 Pt900

TIFFANY&Co, 指輪（未使用）
【送付方法】
クリソベリルキャッツアイ [2.784ct] ルース　ソーティング
佐川急便
最終値下げ　ラプンツェル　ティアラモチーフリング
（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします。）

【新品仕上げ済 現行モデル】ヴァンドーム青山 ダイヤ リング 【11426】

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

ティファニー ダイアモンドワイヤーリング

◎K18WG天然ブルーサファイア&ダイヤモンドリング　vuv

l’oro WD ring

美品　プリュイ pluie デブリスチェーンリング　ゴールド　3号

【フラワーさん専用】カルティエ　タンクホワイトゴールドダイヤリング

ダイヤモンドプラチナ一粒エンゲージ最高級ダイヤモンド 4℃

ブラックオパール5.55ct ダイヤ0.80 pt900 10.8g 指輪
ルシエ パルファンのダイヤモンドリングです。ダイヤモンドは、カラーレスグレードのDカラー、ルーペでもインクルージョンの発見が困難なVS1、トリプルEXCELLENTでハート＆キューピッドも確認できますので美しく輝きます。サイドにも、テリ・輝きの良い、上質なダイヤモンドがセレクトされております。美しいデザインのダイヤモンドリングです♪【リング】中石：ダイヤモンド重量：0.222ｃｔカラー：Dクラリティー：VS1カット：3EXCELLENT H＆C蛍光性：NONE脇石：ダイヤモンド素材：プラチナ950重量：2.9ｇサイズ：6号サイズ直し不可【状態】新品仕上げ済み【付属品】中央宝石研究所鑑定書【入手先】正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者【送付方法】佐川急便（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします。）

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【タイムセール！】 パルファン ルシエ ダイヤモンド H＆C D-VS1-3EX 0.222ct リング

36分钟前

【タイムセール！】 パルファン ルシエ ダイヤモンド H＆C D-VS1-3EX 0.222ct リング

¥89,000 ¥47,170

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