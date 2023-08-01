【タイムセール！】 パルファン ルシエ ダイヤモンド H＆C D-VS1-3EX 0.222ct リング

ルシエ パルファンのダイヤモンドリングです。

agete CLASSIC K14 ダイヤモンド リング 11号



パライバトルマリン 18kwg ソーティング付

ダイヤモンドは、カラーレスグレードのDカラー、ルーペでもインクルージョンの発見が困難なVS1、トリプルEXCELLENTでハート＆キューピッドも確認できますので美しく輝きます。

【JT様専用】TIFFANY & Co.



0.2カラット 指輪

サイドにも、テリ・輝きの良い、上質なダイヤモンドがセレクトされております。

美品 PAS TIERRA パティエラK10 クロスデザインリング



Dpop様専用出品

美しいデザインのダイヤモンドリングです♪

12号 純金Ｋ24イエローゴールドリング24金



カルティエ PT950 Love リング

【リング】

Spinel I Kilcollin silver×18KYG×ダイヤ リング

中石：ダイヤモンド

Swarovski Dexter バングル

重量：0.222ｃｔ

⭐︎agete⭐︎7号 指輪 リング

カラー：D

トクトク １４金 くるくる回る 可愛い メイプルリーフ リング

クラリティー：VS1

お値下げ 新品未使用ダイヤ0.5c プラチナリング ヴィンテージ

カット：3EXCELLENT H＆C

Milluflora ♢ ダイヤモンドリング♢

蛍光性：NONE

ルイビトンプティトバーグアンブラント ダイヤ付き８号LOUISVUITTON



【LORO】p ring s new シルバー

脇石：ダイヤモンド

天然 ブラックオパール リング K18

素材：プラチナ950

【TIFFANY&Co. 】K18YGミルグレインリング

重量：2.9ｇ

CHANEL シャネル マトラッセリング 750 K18WG #52 12号

サイズ：6号

【meru様専用】モアサナイト リング ハーフエタニティ エメラルド&ラウンド

サイズ直し不可

pt900 タンザナイトダイヤモンド リング 11号



【超系少】エジソンパール ダイヤモンド指輪 リング 超大珠 クリア感 18kwg

【状態】

✨現品限り✨K10イエローゴールド アパタイト カボション リング 13号

新品仕上げ済み

★ルナ様 専用ページ★15号へ変更込み



ラピスラズリ オリジナル デザイン シルバーリング

【付属品】

カルティエ 2C リング #54

中央宝石研究所鑑定書

【３個セット】ハワイアンジュエリー リング ピンクゴールド 24KGP 6mm



アウイナイト0.28 パライバトルマリン0.1 プラチナリング

【入手先】

アクアマリン ダイヤ k18 リング

正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者

ハート型 極上 天然 アレキサンドライト リング ブラジル産 強変色 Pt900



TIFFANY&Co, 指輪（未使用）

【送付方法】

クリソベリルキャッツアイ [2.784ct] ルース ソーティング

佐川急便

最終値下げ ラプンツェル ティアラモチーフリング

（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします。）

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ルシエ パルファンのダイヤモンドリングです。ダイヤモンドは、カラーレスグレードのDカラー、ルーペでもインクルージョンの発見が困難なVS1、トリプルEXCELLENTでハート＆キューピッドも確認できますので美しく輝きます。サイドにも、テリ・輝きの良い、上質なダイヤモンドがセレクトされております。美しいデザインのダイヤモンドリングです♪【リング】中石：ダイヤモンド重量：0.222ｃｔカラー：Dクラリティー：VS1カット：3EXCELLENT H＆C蛍光性：NONE脇石：ダイヤモンド素材：プラチナ950重量：2.9ｇサイズ：6号サイズ直し不可【状態】新品仕上げ済み【付属品】中央宝石研究所鑑定書【入手先】正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者【送付方法】佐川急便（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします。）

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【新品仕上げ済 現行モデル】ヴァンドーム青山 ダイヤ リング 【11426】ティファニー ダイアモンドワイヤーリング◎K18WG天然ブルーサファイア&ダイヤモンドリング vuvl’oro WD ring美品 プリュイ pluie デブリスチェーンリング ゴールド 3号【フラワーさん専用】カルティエ タンクホワイトゴールドダイヤリングダイヤモンドプラチナ一粒エンゲージ最高級ダイヤモンド 4℃ブラックオパール5.55ct ダイヤ0.80 pt900 10.8g 指輪