【タイムセール！】 パルファン ルシエ ダイヤモンド H＆C D-VS1-3EX 0.222ct リング

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商品の説明
ルシエ パルファンのダイヤモンドリングです。
agete CLASSIC K14 ダイヤモンド リング 11号
パライバトルマリン 18kwg ソーティング付
ダイヤモンドは、カラーレスグレードのDカラー、ルーペでもインクルージョンの発見が困難なVS1、トリプルEXCELLENTでハート＆キューピッドも確認できますので美しく輝きます。
【JT様専用】TIFFANY & Co.
0.2カラット 指輪
サイドにも、テリ・輝きの良い、上質なダイヤモンドがセレクトされております。
美品 PAS TIERRA パティエラK10 クロスデザインリング
Dpop様専用出品
美しいデザインのダイヤモンドリングです♪
12号 純金Ｋ24イエローゴールドリング24金
カルティエ PT950 Love リング
【リング】
Spinel I Kilcollin silver×18KYG×ダイヤ リング
中石：ダイヤモンド
Swarovski Dexter バングル
重量：0.222ｃｔ
⭐︎agete⭐︎7号 指輪 リング
カラー：D
トクトク １４金 くるくる回る 可愛い メイプルリーフ リング
クラリティー：VS1
お値下げ 新品未使用ダイヤ0.5c プラチナリング ヴィンテージ
カット：3EXCELLENT H＆C
Milluflora ♢ ダイヤモンドリング♢
蛍光性：NONE
ルイビトンプティトバーグアンブラント ダイヤ付き８号LOUISVUITTON
【LORO】p ring s new シルバー
脇石：ダイヤモンド
天然 ブラックオパール リング K18
素材：プラチナ950
【TIFFANY&Co. 】K18YGミルグレインリング
重量：2.9ｇ
CHANEL シャネル マトラッセリング 750 K18WG #52 12号
サイズ：6号
【meru様専用】モアサナイト リング ハーフエタニティ エメラルド&ラウンド
サイズ直し不可
pt900 タンザナイトダイヤモンド リング 11号
【超系少】エジソンパール ダイヤモンド指輪 リング 超大珠 クリア感 18kwg
【状態】
✨現品限り✨K10イエローゴールド アパタイト カボション リング 13号
新品仕上げ済み
★ルナ様 専用ページ★15号へ変更込み
ラピスラズリ オリジナル デザイン シルバーリング
【付属品】
カルティエ 2C リング #54
中央宝石研究所鑑定書
【３個セット】ハワイアンジュエリー リング ピンクゴールド 24KGP 6mm
アウイナイト0.28 パライバトルマリン0.1 プラチナリング
【入手先】
アクアマリン ダイヤ k18 リング
正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者
ハート型 極上 天然 アレキサンドライト リング ブラジル産 強変色 Pt900
TIFFANY&Co, 指輪（未使用）
【送付方法】
クリソベリルキャッツアイ [2.784ct] ルース ソーティング
佐川急便
最終値下げ ラプンツェル ティアラモチーフリング
（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします。）
【新品仕上げ済 現行モデル】ヴァンドーム青山 ダイヤ リング 【11426】
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
ティファニー ダイアモンドワイヤーリング
◎K18WG天然ブルーサファイア&ダイヤモンドリング vuv
l’oro WD ring
美品 プリュイ pluie デブリスチェーンリング ゴールド 3号
【フラワーさん専用】カルティエ タンクホワイトゴールドダイヤリング
ダイヤモンドプラチナ一粒エンゲージ最高級ダイヤモンド 4℃
ブラックオパール5.55ct ダイヤ0.80 pt900 10.8g 指輪
ルシエ パルファンのダイヤモンドリングです。ダイヤモンドは、カラーレスグレードのDカラー、ルーペでもインクルージョンの発見が困難なVS1、トリプルEXCELLENTでハート＆キューピッドも確認できますので美しく輝きます。サイドにも、テリ・輝きの良い、上質なダイヤモンドがセレクトされております。美しいデザインのダイヤモンドリングです♪【リング】中石：ダイヤモンド重量：0.222ｃｔカラー：Dクラリティー：VS1カット：3EXCELLENT H＆C蛍光性：NONE脇石：ダイヤモンド素材：プラチナ950重量：2.9ｇサイズ：6号サイズ直し不可【状態】新品仕上げ済み【付属品】中央宝石研究所鑑定書【入手先】正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者【送付方法】佐川急便（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします。）
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
【タイムセール！】 パルファン ルシエ ダイヤモンド H＆C D-VS1-3EX 0.222ct リング
375
36分钟前
【タイムセール！】 パルファン ルシエ ダイヤモンド H＆C D-VS1-3EX 0.222ct リング
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89,000
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(税込) 送料込み
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アクセサリー
リング
パルファン ルシエ ダイヤモンド H＆C D-VS1-3EX 0.222ct
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
4b870a51
1519
本人確認済
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【タイムセール！】 パルファン ルシエ ダイヤモンド H＆C D-VS1-3EX 0.222ct リング
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