背中の長くて大きなリボンが

ST.ROONEY/セントルーニー リブ切替フレアワンピース

目を引く大人可愛いドレスです。

前後アシメの裾は、

右脇はプリーツ仕立てになっていて

複雑な構築パターンで

動きのある印象です。

トラディショナルな

フレアドレスに、

モードなエッセンスが

加わっています。

シャリ感とハリ感のある素材は

上質のコットンシルク。

しなやかに、揺れる表情に

季節感が感じられます。

数回着用のみで

大変美品です。

購入価格は

31.320円でした。

✳︎✳︎✳ ✳︎✳︎✳︎ ✳︎✳︎✳✳︎✳︎✳︎

Fサイズ

コットン 50%

シルク 50%

裏地

キュプラ 55%

ポリエステル 45%

着丈 111−121cm

身幅(脇から脇まで水平) 49cm

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マチュアリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

背中の長くて大きなリボンが目を引く大人可愛いドレスです。前後アシメの裾は、右脇はプリーツ仕立てになっていて複雑な構築パターンで動きのある印象です。トラディショナルなフレアドレスに、モードなエッセンスが加わっています。シャリ感とハリ感のある素材は上質のコットンシルク。しなやかに、揺れる表情に季節感が感じられます。数回着用のみで大変美品です。購入価格は31.320円でした。✳︎✳︎✳ ✳︎✳︎✳︎ ✳︎✳︎✳✳︎✳︎✳︎Fサイズコットン 50%シルク 50%裏地キュプラ 55%ポリエステル 45%着丈 111−121cm身幅(脇から脇まで水平) 49cm

