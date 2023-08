【超目玉枠】 HYKE ベルト付 ノースリーブワンピース 白 ロングワンピース

HYKEのノースリーブワンピースです。

取り外し可能なベルトが付いています。ベルトつけても無しでも着方が楽しめるかと思います。サラリとした光沢、ツヤがあり、伸縮性がありながらもドレス感のあるステキな生地です。

季節感···春、夏、秋、冬

柄・デザイン···無地

カラー···ホワイト

袖丈···袖なし

素材 レーヨン42% ナイロン38%

キュプラ8% コットン6% ポリウレタン6%

ベルト ナイロン100%

神経質な方は御遠慮ください。

Hykeのシアーシャツワンピースも別で出品しているのでセットで着用すると可愛いです。

表記サイズ:1

HYKE

ハイク

サカイ

sacai

mamekurogouchi

ミューラーヨシオクボ

akaneutsunomiya

伊勢丹

aton

ザヒノキ

オーラリー

AURALEE

thehinoki

コモリ

COMOLI

エイトン

グラフペーパー

メゾンマルジェラ

thehinoki

maison Margela

graphpaper

sUPERAmarket

beautiful people

beauty and youth

beauty&youth

ユナイテッドアローズ

Edition

bshop

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ハイク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

