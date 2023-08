マーガレットハウエルのリネンシャツです。

カラー…ホワイト

素材…リネン100%

サイズ…1

バスト 95cm

着丈 59cm

肩幅 42cm

袖丈 29cm

日本製

肌触りにこだわったリネン素材を使用した、プルオーバーシャツです。

裾の切り替えとバックのボタンが、デザインのポイントです。

5部丈の袖で、腕がスッキリと見えます。

スカート、パンツetc合わせるアイテムを選ばない優れもののシャツです。

MARGARET HOWELL LINEN SHIRT



サイズは1ですが、ゆったりシルエットです。

マーガレットハウエルにて、

税込33000円

1度使用してクリーニング済みです。

傷や汚れはなく美品です。

とても素敵なシャツでお気に入りですが、リネンシャツを購入したので、悩みながら出品することに致しました。

中古品と言う事をご理解頂いた上で、ご購入をお願い致します。

気になる点がございましたら、ご遠慮なくコメントを頂けると嬉しいです。

#MARGARETHOWELL #マーガレットハウエル #リネン #リネンシャツ #ブラウス #半袖 #5部袖 #ホワイト #日本製

マーガレットハウエルのリネンシャツです。カラー…ホワイト素材…リネン100%サイズ…1 バスト 95cm 着丈 59cm 肩幅 42cm 袖丈 29cm日本製肌触りにこだわったリネン素材を使用した、プルオーバーシャツです。裾の切り替えとバックのボタンが、デザインのポイントです。5部丈の袖で、腕がスッキリと見えます。スカート、パンツetc合わせるアイテムを選ばない優れもののシャツです。サイズは1ですが、ゆったりシルエットです。マーガレットハウエルにて、税込33000円1度使用してクリーニング済みです。傷や汚れはなく美品です。とても素敵なシャツでお気に入りですが、リネンシャツを購入したので、悩みながら出品することに致しました。中古品と言う事をご理解頂いた上で、ご購入をお願い致します。気になる点がございましたら、ご遠慮なくコメントを頂けると嬉しいです。#MARGARETHOWELL #マーガレットハウエル #リネン #リネンシャツ #ブラウス #半袖 #5部袖 #ホワイト #日本製

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マーガレットハウエル 商品の状態 未使用に近い

