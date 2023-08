ご覧頂きありがとうございます

AMERI LAKE CURVE TRICOT RIB DRESS

LAURA ASHLEY

ローラアシュレイ

美しい花柄

たっぷりフレアー

エレガントワンピース

❤︎サイズ 7号

肩幅 35cm

身幅 45cm

袖丈 32cm

着丈 114bm

❤︎素材 表地 綿 100%

裏地 綿 100%

撮影環境により、実物のお色と異なる場合がございます。

長期自宅保管品のため、完璧なお品物をお求めの方、神経質な方はご購入をお控えください。ヴィンテージをご理解くださる方、ご納得スムーズにお取引出来る方のみよろしくお願いいたします。

❤︎梱包による折シワ等はご了承下さい。

【配送】❁.*・

らくらくメルカリ便(匿名配送)

で発送いたします。

↓↓↓↓↓↓

#ペリドットレディース一覧

カラー···ベージュ

柄・デザイン···花柄

袖丈···半袖

季節感···春、夏

#LAURAASHLEY #ローラアシュレイワンピース#LauraAshley#イギリス#LAURAASHLEY #lauraashley #ワンピース #ローラアシュレイ #花柄ワンピース#ローラアシュレイ#ローラアシュレイワンピース#ローラアシュレイヴィンテージワンピース0425

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ローラアシュレイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

