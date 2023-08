プロフ必読の上、御検討宜しくお願いします。

プロフ必読の上、御検討宜しくお願いします。 nonnative / ノンネイティブTROOPER CARDIGAN ACRYL HIGH PILE for Pilgrim Surf + Supply / トゥルーパー カーディガン アクリル ハイ パイル ピルグリム サーフ サプライnumber / NN-J3253color / OLIVE size / 0price / ¥59400購入後、5.6回程度の着用です。タグ等の付属品は御座いませんが、アクリルボア部分の抜けや毛玉もなく、品質表示タグ等を見て頂ければお解りいただけるかと思いますが、大変美品だと思います。探されている方も多いかと思いますのでこの機会にいかがでしょうか?当方北海道ですが、雪の降らない日であればインナーに12ozパーカーで十分通用する保温力でした。おおよそのサイズですが、肩幅(ラグランスリーブ)身幅(約57cm)着丈(約69cm)素人採寸ですが参考にしてください。通常ラインの同モデルより大きめの作りかと思いますので、普段nonnativeの1を着用されている方にオススメかと思います。あくまでも個人保管のUSEDですので、御理解頂ける方のみ御購入ください。すり替え防止の為、御購入後の返品は御遠慮ください。よろしくお願いします。1LDKSEESEE see seeCOMOLIAURALEEGraphpaperteatoraAURALEEAetaBLOHMCOMOLICOMESANDGOESfasetasmGRAPHPAPERHender Schemeis-ness

