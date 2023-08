人気満点 【健勝苑】唐花と円の中に怪獣 着物

※プロフィール必須

※プロフィール必須●商品 【健勝苑】唐花と円の中に怪獣 A1566 ●長さ:約432cm●幅:31㎝●素材:正絹 ★他にも出品しておりますので#わのふじ帯 をクリックしてみてください♪●商品ランク【A】※S : 新品もしくは未使用品、またしつけなどがあり 着用回数が極めて少なく、大変状態の良い物 A : シミ汚れもなく綺麗な状態ですが、 数回使用された物 B : 見えないところにシミや汚れあり C : 汚れあり★着物とセットでご購入の場合は 着物を10%FFさせて頂きます(^^)/★シワの入らないように小さく畳んで発送致します。●シミや小さな傷や汚れの見落としがある場合も ございますので評価の前にお申し付けください。 対応させて頂きます。●画像と実物は証明やカメラ、ディスプレーの関係上、 若干異なる場合がございます。 ※色見のご質問をよくされますが、色見は言葉で表し にくいので画像で判断お願い致します。●上記内容をご理解頂けた方のご入札をお願いします。 神経質な方の入札はご遠慮ください。●商品に万が一、破損品や不良品、及び記載内容と 異るなどの不備がございましたら商品到着3日以内 にご連絡下さい。早急に対応させて頂きます。※以下の文章は関係ありません。付け下げ、黒留袖、色留袖、小紋、大島紬、結城紬、着物帯、袋帯、名古屋帯、訪問着、振袖、西陣織、辻が花、汕頭刺繍、久保田一竹、

