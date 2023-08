>>>サイズ<<<

表記→38

メンズ M レディース XXL くらいです。

メンズ レディース共にお使いいただけるユニセックスです。

>>>状態<<<

古着らしさ。

ヴィンテージであること、年代を考慮しても状態は良い方かと思います。

>>>説明<<<

〜90年代頃の USA ヴィンテージ ZERO KING 黒タグ 無地 肉厚 ウール レザー 本革 クルミボタン シングル ロング コート になります。

>>>紹介<<<

長年集めた古着の一点物、希少、レアなコレクションを放出中です。キレイ目、ラギット、トラッドな大人のビンテージカジュアルからトレンドのオーバーサイズ、ビックシルエットや人気ブランド、ワイズ、ギャルソン、チャンピオン、リー、リーバイスやスポーツMIX、スポーツ、ワーク、ユーロミリタリー、ミリタリー、アメカジやラルフローレン、ロンハーマン、RHCなどインポート、ストリート、DC、モード、ストリート系、スケーター、アウトドアもございます。メンズ、レディース共に使用いただけるユニセックスです。年代は60s、70s、80s、90sのmadeinUSA、USA製、アメリカ製、ユーロ、ヨーロッパ古着、レギュラー、アメリカ古着、US古着から20s、30s、40s、50sのレトロ、ヴィンテージもございます。古着男子、古着女子、お洒落、古着屋さんの好まれる菅田将暉さん、奇抜、総柄、個性派も取り揃えております。

>>>注意点<<<

※写真の色味は、お使いの端末のディスプレイや設定により現物と多少異なった色味に見える場合もございます。

※古着独特の匂いがある商品もあります。状態もヴィンテージ古着視点から判断しております。ヴィンテージ品、古着にご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。

※即ご入金可能な方のみコメント無し即購入OK。一点物のため質問中であっても売り切れてしまう場合もございます。

※ユーズドの為神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

