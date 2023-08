カニエウェスト(英語: Kanye Omari West、1977年6月8日 - )は、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ出身のミュージシャン、ラッパー、歌手、ソングライター、音楽プロデューサー、ファッションデザイナー。2000年代初頭から現在に至るまで楽曲プロデュースやフィーチャリング・コラボレーション、自身のソロ活動により数々のヒット曲を生み出しており、2020年時点でグラミー賞に69回ノミネート、うち21回受賞を果たしている。妻はキム・カーダシアン。

アートワークはtakashi murakami 村上隆 です。

ベアー 熊 クマ

glow in the dark ツアーTシャツ

身幅50着丈65肩幅47袖丈19 丸胴ボディ

shoot

ビンテージ特有の使用感が多少ありますが穴や汚れはないと思います。細かい見落としはご容赦ください。

村上隆はsupreme シュプリーム ともコラボしています。

他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください!

fear of god

ゆず プーさん

jerry lorenzo ジェリーロレンゾ

ジェイ・Z

ドレイク

クリス・ハンフリーズ

ドナルド・トランプ

トラヴィス・スコット

ビヨンセ

セイント・ウェスト

リル・ウェイン

ケンドリック・ラマー

エミネム

リアーナ

テイラー・スウィフト

クリス・ブラウン

ニッキー・ミナージュ

カマラ・ハリス

好きな方もいかがですか?No.2007

