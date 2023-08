ドイツEDZARD社製の細身のワインクーラーです。

お値引!VeArt MURANO オールド ベネチアンガラス デカンタ栓付 2点

日本酒の四合瓶を冷やすにも便利だと思います。

オールド バカラ 2色 エリザベート 花柄 シャンパン クーペ グラス 1個

サンプル撮影用の小道具で数回使用したアイテムです。

★LAGUIOLE EN AUBRAC ★ ジュニパーウッドハンドル 限定品★

残念ながら二点上面の縁部分に凹みとキズがあります。

【未使用】RIEDEL リーデル Vinum グラス8脚+デカンタ

底面に軽微なスレと盛り上がりがありますが、ショップでの購入時からのものです。

サントリーこだわり酒場のレモンサワーデカタンブラー30個

画像でご確認いただけます。

古酒専用ワインオープナー ザ・デュラント / The Durand

このような点が気になる方は購入をご遠慮ください。

ハムスター飼ってます様ビールサーバーD-W

18-8ステンレス製二重構造で外側に水滴がつきにくく扱いも楽です。

★未使用★アサヒスーパードライ ミニ樽ホームサーバー/特製クリスタルタンブラー

全体に槌目加工が施されて華やかな印象。和食のテーブルにも馴染みます。

BOURBON WHISKEY バーボンウィスキー 樽 テーブル

ステンレス製なのでお手入れも簡単。

業務用 量り売り用 特大甕 容量 90L (専用台 別売りあり)

サイズ:

ステンレス製二重構造の冷酒クーラー&ワインクーラー

外径125mm X 内径105mm X 高さ190mm

お値引!VeArt MURANO オールド ベネチアンガラス デカンタ栓付 2点



オールド バカラ 2色 エリザベート 花柄 シャンパン クーペ グラス 1個



★LAGUIOLE EN AUBRAC ★ ジュニパーウッドハンドル 限定品★

ドイツEDZARD社製のワインクーラーです。

【未使用】RIEDEL リーデル Vinum グラス8脚+デカンタ

撮影サンプルとして使用。

サントリーこだわり酒場のレモンサワーデカタンブラー30個

良い状態の品物です。

古酒専用ワインオープナー ザ・デュラント / The Durand

大きめで長めのボトルもしっかり冷やせます。

ハムスター飼ってます様ビールサーバーD-W

18-8ステンレス製二重構造で外側に水滴がつきにくく扱いも楽です。

★未使用★アサヒスーパードライ ミニ樽ホームサーバー/特製クリスタルタンブラー

全体に槌目加工が施されて華やかな印象。おもてなしのテーブルにもピッタリです。

BOURBON WHISKEY バーボンウィスキー 樽 テーブル

ステンレス製でお手入れも簡単。

業務用 量り売り用 特大甕 容量 90L (専用台 別売りあり)



ステンレス製二重構造の冷酒クーラー&ワインクーラー

サイズ: 外径226mm X 内径200mm X 高さ228mm

お値引!VeArt MURANO オールド ベネチアンガラス デカンタ栓付 2点



オールド バカラ 2色 エリザベート 花柄 シャンパン クーペ グラス 1個

底面軽微なスレがありますが、ショップでの購入時からのものです。

★LAGUIOLE EN AUBRAC ★ ジュニパーウッドハンドル 限定品★

ご了承ください。

【未使用】RIEDEL リーデル Vinum グラス8脚+デカンタ



サントリーこだわり酒場のレモンサワーデカタンブラー30個

どうぞよろしくお願いいたします。

古酒専用ワインオープナー ザ・デュラント / The Durand

素材···ステンレス

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ドイツEDZARD社製の細身のワインクーラーです。日本酒の四合瓶を冷やすにも便利だと思います。サンプル撮影用の小道具で数回使用したアイテムです。残念ながら二点上面の縁部分に凹みとキズがあります。底面に軽微なスレと盛り上がりがありますが、ショップでの購入時からのものです。画像でご確認いただけます。このような点が気になる方は購入をご遠慮ください。18-8ステンレス製二重構造で外側に水滴がつきにくく扱いも楽です。全体に槌目加工が施されて華やかな印象。和食のテーブルにも馴染みます。ステンレス製なのでお手入れも簡単。サイズ:外径125mm X 内径105mm X 高さ190mmドイツEDZARD社製のワインクーラーです。撮影サンプルとして使用。良い状態の品物です。大きめで長めのボトルもしっかり冷やせます。18-8ステンレス製二重構造で外側に水滴がつきにくく扱いも楽です。全体に槌目加工が施されて華やかな印象。おもてなしのテーブルにもピッタリです。ステンレス製でお手入れも簡単。サイズ: 外径226mm X 内径200mm X 高さ228mm底面軽微なスレがありますが、ショップでの購入時からのものです。ご了承ください。どうぞよろしくお願いいたします。素材···ステンレス

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ハムスター飼ってます様ビールサーバーD-W★未使用★アサヒスーパードライ ミニ樽ホームサーバー/特製クリスタルタンブラーBOURBON WHISKEY バーボンウィスキー 樽 テーブル業務用 量り売り用 特大甕 容量 90L (専用台 別売りあり)ステンレス製二重構造の冷酒クーラー&ワインクーラーお値引!VeArt MURANO オールド ベネチアンガラス デカンタ栓付 2点オールド バカラ 2色 エリザベート 花柄 シャンパン クーペ グラス 1個★LAGUIOLE EN AUBRAC ★ ジュニパーウッドハンドル 限定品★