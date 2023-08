数年前にワイキキの正規店で購入しました。

使用回数は2回のみで、いずれも短時間の使用です。

色味がとても使いやすく、

ヒールは8センチと少し高めですが

かなりサポートがしっかりしているので

とても歩きやすく、気に入っていました♪

これからの季節に大活躍すると思います!

ライフステージが変わり、

高いヒールを履く機会が減ってきたので

出品することにいたしました^^

[サイズについて]

US38サイズで、日本サイズだと25センチですが、

普段24.5センチの私でピッタリでした。

[商品の状態について]

ウェッジの側面に糊のようなシミがあります。

※写真6〜8枚目をご参照ください。

ソールの部分に少し汚れがありますが、ベタベタはしておりません。

※写真5枚目をご参照ください。

[付属品]

・箱

・シューズ袋(左右1枚ずつ)

ご質問等ございましたら

お気軽にコメントください( ◠‿◠ )

カラー···ブラウン

ヒール高さ···7.1〜10cm

ソールヒール形···ウエッジ

ストラップ···ストラップあり

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数年前にワイキキの正規店で購入しました。使用回数は2回のみで、いずれも短時間の使用です。色味がとても使いやすく、ヒールは8センチと少し高めですがかなりサポートがしっかりしているのでとても歩きやすく、気に入っていました♪これからの季節に大活躍すると思います!ライフステージが変わり、高いヒールを履く機会が減ってきたので出品することにいたしました^^[サイズについて]US38サイズで、日本サイズだと25センチですが、普段24.5センチの私でピッタリでした。[商品の状態について]ウェッジの側面に糊のようなシミがあります。※写真6〜8枚目をご参照ください。ソールの部分に少し汚れがありますが、ベタベタはしておりません。※写真5枚目をご参照ください。[付属品]・箱・シューズ袋(左右1枚ずつ)ご質問等ございましたらお気軽にコメントください( ◠‿◠ )カラー···ブラウンヒール高さ···7.1〜10cmソールヒール形···ウエッジストラップ···ストラップあり柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

