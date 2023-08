2023年1月に購入し、ラック内に保管し使用していました。商品の状態は、使用頻度が少ないため、目立った傷や汚れ、不具合はなく美品だと思います。付属品は写真に写っているものです。

Burutta ブリュッタ ポータブルアンプ

上位機種を購入したため、出品いたします。

デノン PMA-600NE-SP

Auro 3D: No Auro 3D

BLUETOOTH対応有

DTS Virtual:X: No DTS Virtual:X

HDMI端子数(入力): 0

HDMI端子数(出力): 0

color: SILVER

ハイコンポタイプ: 非ハイコンポ

#デノンコンシューマーマーケティング

#デノン

商品の情報 ブランド デノン 商品の状態 未使用に近い

