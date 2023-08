3年前に、アークネッツにて購入しました。

【美品】DEVETICA デュベティカ ファー フード付き 極暖ダウンジャケット

着用回数3回、のトータル2時間ぐらいです。

タグは探してますが有れば付属します。

グリフィンインターナショナルなので正規品です。

定価:121,000円(税込)

サイズ:JP36

身幅:48cm

肩幅:38cm

着丈:80cm

カラー:ネイビー

まだ着るか悩んでいますので急に出品を取りやめる可能性もあります。

スリムなシルエット、

ヒップ下までしっかりと隠れる丈なので腰回りの保温性も抜群です。

フードのファーは取り外し可能となっています。

ボリューム感のあるファーは顔周りを華やかに、全体を上品に見せてくれます。

●PYRENEXの中でも人気の高いグルノーブルジャケット

●全体的にタイトなフィット感ながら、肩周りや腕部分などは動きやすさを重視した立体的なパターンを採用

●ピレネックス自慢の上質なダウンを贅沢に充填し、ふんわり柔らかな質感で着心地も軽くて楽

●様々なコーディネートに合わせやすい長め丈

●隙間風を防ぐ、袖内側のリブ仕様と前身頃のジップ・比翼ボタンの2重構造

■毛革部分(ファー)は天然素材を使用している為、色味には誤差がございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。

柄・デザイン···無地

カラー···ネイビー

素材···リアルファー

着丈···ミドル

自宅保管していた物です

あくまで中古品という事をご理解頂きご購入お願い致します。

気になる点がある方は、購入前に質問をお願い致します。

写真の追加も可能です。

購入後の返品、クレームは受け付けておりません。

#ピレネックス

#グリフィンインターナショナル

#アウター

#ダウン

#リアルファー

#防寒

#グルノーブル

3年前に、アークネッツにて購入しました。着用回数3回、のトータル2時間ぐらいです。タグは探してますが有れば付属します。グリフィンインターナショナルなので正規品です。定価:121,000円(税込)サイズ:JP36身幅:48cm肩幅:38cm着丈:80cmカラー:ネイビーまだ着るか悩んでいますので急に出品を取りやめる可能性もあります。スリムなシルエット、ヒップ下までしっかりと隠れる丈なので腰回りの保温性も抜群です。フードのファーは取り外し可能となっています。ボリューム感のあるファーは顔周りを華やかに、全体を上品に見せてくれます。 ●PYRENEXの中でも人気の高いグルノーブルジャケット●全体的にタイトなフィット感ながら、肩周りや腕部分などは動きやすさを重視した立体的なパターンを採用●ピレネックス自慢の上質なダウンを贅沢に充填し、ふんわり柔らかな質感で着心地も軽くて楽●様々なコーディネートに合わせやすい長め丈●隙間風を防ぐ、袖内側のリブ仕様と前身頃のジップ・比翼ボタンの2重構造 ■毛革部分(ファー)は天然素材を使用している為、色味には誤差がございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。 柄・デザイン···無地カラー···ネイビー素材···リアルファー着丈···ミドル自宅保管していた物ですあくまで中古品という事をご理解頂きご購入お願い致します。気になる点がある方は、購入前に質問をお願い致します。写真の追加も可能です。購入後の返品、クレームは受け付けておりません。#ピレネックス#グリフィンインターナショナル#アウター#ダウン#リアルファー#防寒#グルノーブル

