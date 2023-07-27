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大きな割引 ビーカンパニー B-COMPANY アカシア材ローテーブル センターテーブル

商品の説明

B-COMPANYで購入したアカシア材のローテーブルとなります。
カリモク　コーヒーテーブル　中古品

【unico】SWELLA (スウェラ)ローテーブル
引っ越しに伴い出品いたします。
昇降リビングテーブル

GMFK845A○天童木工 / Tendo 座卓 センターテーブル ローテーブ
使用年度は2年程使いました。
収納棚付き おしゃれ インテリア シンプル コーヒーテーブル オープン棚
オレンジオイルを数ヶ月に1度塗りメンテナンスしていましたので状態は良いです。
大理石 テーブル
配送前に再度オレンジオイルでコーティングいたします。
*＊展示品*＊ガラステーブル センターテーブル リビングテーブル 楕円 オーバル

isseiki D vectorproject センターテーブル オーク 北欧
材質:マホガニー材(天然木)
【LOWYA】（幅100）木製ローテーブル　スチール脚日本製
サイズ:縦45cm、横90cm、脚38cm
P0195　木製　センターテーブル

クラッシュゲート　ABCテーブル
#BCOMPANY
[67341]スライディングトップ コーヒーテーブル
#ビーカンパニー
伸長式テーブル　アンティーク家具　エクステンション　中古
#テーブル
⚠︎直接取引のみ！　ニトリ　ガラスセンターテーブル
#ローテーブル
【Mo Co様専用】F-324
#マホガニー材
木蔵★BOKURA★リビングテーブル
#天然木
kanademono TABLE ブラックブラウン Black Steel
#一人暮らし
MASTER WAL デニッシュローテーブル ウォールナト
#北欧家具

【荻窪にて引取】MORISHIGE ローテーブル 140×87

商品の情報

ブランドビーカンパニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

センターテーブル ローテーブル リビングテーブル ヴィンテージ風 収納棚付き

karfサイドテーブル

【郵送可能】イサム・ノグチ　センターテーブル

クランプレッグ　フロイドレッグ　アイアンレッグ　エフクランプレッグ　什器　鉄脚
B-COMPANYで購入したアカシア材のローテーブルとなります。引っ越しに伴い出品いたします。使用年度は2年程使いました。オレンジオイルを数ヶ月に1度塗りメンテナンスしていましたので状態は良いです。配送前に再度オレンジオイルでコーティングいたします。材質:マホガニー材(天然木)サイズ:縦45cm、横90cm、脚38cm#BCOMPANY#ビーカンパニー#テーブル#ローテーブル#マホガニー材#天然木#一人暮らし#北欧家具

商品の情報

ブランドビーカンパニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

大きな割引 ビーカンパニー B-COMPANY アカシア材ローテーブル センターテーブル

29分钟前

大きな割引 ビーカンパニー B-COMPANY アカシア材ローテーブル センターテーブル

¥11,000 ¥9,350

(税込) 送料込み
1
11
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商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

afbd7e70

 456

本人確認済
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コメント (11)

afbd7e70
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