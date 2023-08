APPLE MAGIC KEYBOARD(テンキーツキ-JIS) スペースグレイ A1843

スペースグレイのテンキー付き USキー配列です。

付属の黒のLightningケーブル は未使用品です。

写真の通りやや傷や汚れありの中古品となります。

プチプチにくるんでの配送となります。

宜しくお願いします。

BLUETOOTH有

PLATFORM: COMPUTER

color: GRAY

#Apple

#APPLE

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

