が大特価！ 【29.0cm】New Balance RC Elite_SI スニーカー

ご覧頂きありがとうございます。

【商品名】

Stone Island × TOKYO DESIGN STUDIO

New Balance RC Elite_SI

【カラー】

セイル

画像でご確認下さい。

【サイズ】

29.0cm

【状態】

中古品(3回着用)

【配送方法】

ゆうゆうメルカリ便

【商品説明】

履く機会がないので履いて頂ける方にお譲りしたいと思い、出品させて頂きました。

画像でご納得頂ける方のみご購入下さい。

気になる箇所等ございましたら、ご気軽におたずね下さい。

(例:黄ばみが気になるのでミッドソールのアップ画像を追加して下さい)等

中古品ですので、神経質な方はご購入をお控え頂けますよう宜しくお願い致します。

発送に関しては平日であれば商品ご購入後、1〜2日で発送させて頂きます。

土日祝日の発送は行っておりませんので、ご了承下さい。

この価格が最終価格となります。

この価格でご納得のいく方のみご購入下さい。

▽検索ワード▽

29.0 29 東京デザイン ストーンアイランド

メインカラー···セイル

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···ランニング/トレーニング

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

