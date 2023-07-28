今年も話題の 4K Hisense 58V型 58S6E 液晶テレビ テレビ

Hisense 4K 58V型 液晶テレビ 58S6E
REGZA 40S8 デジタルハイビジョン 液晶 テレビ
Hisense 4K 58V型 液晶テレビ 58S6E
テレビを購入したので、出品します。
モニター
出張が多く、利用頻度は多くないと思います。
シャープ 60V型 4K液晶テレビ AQUOS LC-60U45 ネット動画○
喫煙、ペットなし。
液晶 テレビ 40型 AQUOS LC-40F3 ホワイト
SHARP LED AQUOS K K7 LC-24K7-B
福岡市博多区まで取りに来るなら送料分お値引き可能です。
FUNAI FL-24H1040 2021年製
発送たのメル便 8600円
中古 液晶テレビ 40インチ SONY BRAVIA F5 KDL-40F5
maxzen マクスゼン JU55SK03 2018年製
2021年5月購入しました。
60インチ デジタルサイネージ モニター
テレビとリモコンのみの出品です。
SHARP AQUOS W W35 LC-32W35-B
◆ MITSUBISHI三菱電機【REAL】26v型《録画内蔵》液晶テレビ
徐々にお値下げしてます！
TOSHIBA 東芝 32型 ハイビジョン液晶テレビ REGZA 32S5
ソニー フルハイビジョン液晶テレビ 40インチ KDL-40F1 2008年製
#Hisense
KDL-40W600B
#HISENSE
液晶テレビ LC-45US40 4K 45V型 テレビ 2016年製
商品の情報
|商品のサイズ
|52～60インチ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
MITSUBISHI 三菱⭐️32v 液晶テレビ 録画一体型 1TB 2018年製
Hisense 4K 58V型 液晶テレビ 58S6Eテレビを購入したので、出品します。出張が多く、利用頻度は多くないと思います。喫煙、ペットなし。福岡市博多区まで取りに来るなら送料分お値引き可能です。発送たのメル便 8600円2021年5月購入しました。テレビとリモコンのみの出品です。徐々にお値下げしてます！#Hisense#HISENSE
商品の情報
|商品のサイズ
|52～60インチ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし