数ある商品の中からご覧頂きましてありがとうございます

MARNI バイカラー パンツ グレー/ブラック



COMME des GARÇONS HOMME 2014ss コーデュロイパンツ



ナロー XS グリーン レッド studious 別注 green red

◾️商品情報

Old Armani Collezioni Coated Slacks

ブランド: Christian Dior ディオール

Old Emporio Armani Dark Navy Wide Slacks

サイズ(タグ表記):タグなし

21AW 美品 needles トラックパンツ ストレート ネイビー

寸法:ウエスト87

コムデギャルソン オムドゥ 21AW シャドウチェックスラックスパンツ

股下 74

【ヒロ様専用】COMOLI (コモリ) デニム ベルテッドパンツ23SS

総丈 106

BALENCIAGA バレンシアガ ワイド スラックス デムナ期 2021年

カラー: ブラック

ナロー XS ブラック パープル フリークスストア 別注 freaks

デザイン: ストライプ、ロールアップ

イタリア製【アラン スコット】極太アーミーパンツ

状態:目立ったダメージはなく、全体としてはキレイです。裾がロールアップで固定されています。5枚目を見ていただけると確認できます。

【激希少】Disney 101匹わんちゃん刺繍 スラックスパンツ チェック柄

生地が薄く夏にピッタリです

Midorikawa メンズパンツ



ダブルアールエル 90s 三つ星タグ RRL チノ パン USA製



AURALEE LIGHT Wool Max Gabardine SLACKS

※詳しいコンディションは写真でご確認のうえ、ご購入をお願いいたします。

美品 needles トラックパンツ ブーツカット ボルドー

------------------------------------------------------

th products.MARC.tuck tapered pants

◎送料込みの価格です。

90s KENZO ワイドスラックス ワイドパンツ ウールパンツ オールド 美品

◎仕事の都合上発送に時間を頂くことがございます。お急ぎの方が居ましたら予め連絡頂けると発送日時をお知らせ致します。

【Paul Smith】美品ポールスミス 2017 ブラックウォッチ トラウザー



CRONOS パンツ トレーニングパンツ

◾️確認事項

イタリア製 Rota ロータ ヘリンボーン ウール スラックス パンツ 48

●素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。

▪️ベルウィッチ SCOTCH スコッチ 春夏ウール ネイビー 44サイズ

●商品の状態は写真でもご確認ください。あくまでユーズドである事をご理解の上、ご購入お願いします。

ニードルス ブーツカットフレア パンツ

●素人保管です。ご理解ください。

90s slacks ワイドスラックス ウール100%

●どうしても写真と実際の色味が異なることがありますので、ご理解の上、ご購入くださるようお願いします。

knuth marf centerpress relax pants



総柄 M ストライプ stripe アーガイル argyle needles 5



COMME des GARCONS HOMME PLUS カラードパンツ



OAMC 22AW ARGON PANTS サイズ32 アルゴンパンツ

◉ご質問・ご要望などあれば、コメントよろしくお願いいたします。

US ヴィンテージ 黒スラックス ロケットタロン Action Slacks

◉コメント無しでの購入も大歓迎です。

Needles 2020FW トラックパンツ

◉その他ブランドも出品中です。ご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数ある商品の中からご覧頂きましてありがとうございます◾️商品情報ブランド: Christian Dior ディオールサイズ(タグ表記):タグなし寸法:ウエスト87 股下 74 総丈 106カラー: ブラックデザイン: ストライプ、ロールアップ状態:目立ったダメージはなく、全体としてはキレイです。裾がロールアップで固定されています。5枚目を見ていただけると確認できます。生地が薄く夏にピッタリです※詳しいコンディションは写真でご確認のうえ、ご購入をお願いいたします。------------------------------------------------------◎送料込みの価格です。◎仕事の都合上発送に時間を頂くことがございます。お急ぎの方が居ましたら予め連絡頂けると発送日時をお知らせ致します。◾️確認事項●素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。●商品の状態は写真でもご確認ください。あくまでユーズドである事をご理解の上、ご購入お願いします。●素人保管です。ご理解ください。●どうしても写真と実際の色味が異なることがありますので、ご理解の上、ご購入くださるようお願いします。◉ご質問・ご要望などあれば、コメントよろしくお願いいたします。◉コメント無しでの購入も大歓迎です。◉その他ブランドも出品中です。ご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

saby / TUCK BAGGY - nat blue (ワイドパンツ)Lad Musician Skeleton ShortMoncler 50 スポーツパンツ trousers 新品 未使用GW値下げ アナトミカ フランス製 BJパンツ シアサッカー 40ユーロヴィンテージ ウール サイドシンチバック スラックスパンツstussy plaid relaxed パンツ チェック柄 M