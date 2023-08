うのにもお得な THE NORTH FACE 新品 NIMBLE HOODIE メンズ マウンテンパーカー

✴︎特別SALE✴︎

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

✴︎特別SALE✴︎13000←12500→12000→11800→11500円!THE NORTH FACE ザ・ノースフェイス の新品 NIMBLE HOODIE ソフトシェルジャケット メンズSサイズです。ドイツで購入しました。状態は新品未使用タグ付きです。こちらはUSのメンズSサイズ、日本サイズのM〜Lに相当します。 メンズSサイズ平置き実測サイズ(cm)身幅 50着丈 67肩幅 45袖丈 59商品説明カラー:New Taupe Green素材:185G/M², WindWall™—90% Polyester, 10% Elastane With Durable Water-Repellent (DWR) Finish重量:640g商品説明吸汗性、速乾性、防風性、耐水性を備えた Nimble Hooded Jacket はクラシックなソフト シェルで、ダート トレイルから遠く離れた場所でも十分に着用できます。伸縮性のある生地は、テクニカルな地形でのスクランブリングやホットフットに最適です。伸縮性のあるフード、裾、袖口により、風の侵入を防ぎます。ジッパー付きの胸ポケットはメディアと互換性があり、携帯電話を収納するのに最適です。特徴: ・アクティブフィット・耐風性に優れています。風透過率は 10 CFM 未満・付属の伸縮性のあるフード・露出したリバース コイル センター フロント、ジッパー式胸ポケットとハンド ポケット・伸縮性のある袖口・裾シンチコード

