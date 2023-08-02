【お買い得！】 Panasonic パナソニック CU-EX226C（室外機） エアコン

Panasonic パナソニック CU-EX226C（室外機）---(室内機CS-EX226C)

イナバ ペアコイル 二分三分 20m



MA600★モモ様専用★コロナ窓用エアコン CW-16A 2021年製

①2016年8月購入／2016年製造。

CORONA CW-1620(WS)

特に問題無く利用していましたが、今年5月末大分県に引越したため、手放します。

【中古】富士通 ルームエアコン 2.2kw AS-R22H (28898)

エアコンは、大手引越業者が取り外し、現在自宅で保管しています。

コロナ ルームエアコン 近畿地方限定



TOSHIBA 家庭用エアコン 10畳用

②注意事項

K☆102 コロナ 窓用エアコン CW-1618

・こちらは室外機の出品になります。

AN90ZRBKP-W うるさらX RBKシリーズ ホワイト 室外機セット

・室内機（CS-EX226C、別出品)とセットでご購入ください。

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ドレンアップキット

室内機 15500円

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室外機 15500円

HITACHI ルームエアコン 白くまくん 室外機、リモコン

合計 31000円

エアコン壁面置台 Ｋ－ＫＫＳ５Ｇ ステンレス



【中古】富士通 ルームエアコン 2.2kw AS-C22J (28605)

・どちらか単品購入された場合はキャンセルさせていただきます。

イナバ電工 PC-2320 3巻 新品 合計60m

(※室内機と室外機はメルカリ規約により、別々に配送せざるをえないため。)

アイリスオーヤマ ポータブルクーラー IPA-2221G



MITSUBISHI エアコン 霧ヶ峰 MSZ-S2218-W 6畳用 H594

・商品は、写真添付の室外機、室内機（別出品)、リモコン、取扱説明書。

神奈川県内は無料工事、配送付き、室外機セット)[1521]ダイキン6畳 保証あり



窓用エアコン トヨトミ TIW-A160

・取り付けはご購入者さまでご対応をお願い致します。

コロナ ウインドエアコン 窓用エアコン クーラー CW-A161E5

・取りに来ていただければ送料分値引きしますので、ご相談ください。

【新品未開封】THANKO NECK COOLER PRO R4 防塵カバー付



アイリスオーヤマ ポータブルクーラーIPA2202G

③清掃状況(素人のできる範囲で実施)

CORONA CW-1614E2 2014年製

室内機のフィルター。

CORONA CW-1821コロナ ウインドエアコン 窓用エアコン 今週限定

室外機の外装。

Panasonic パナソニック CU-EX226C（室外機）



レオンポケット ウェアラブルサーモデバイス RNP-1A

④北海道、沖縄、離島は、送料込み(出品者負担)の対象外、別途相談とさせていただきます。

ごましお様専用



FUJITSU エアコンリモコン AR-FAA1J 373

(商品概要)

がっくん様専用 コロナルームエアコン 2022年製 CW-16A3

color: WHITE

【中古】M△シャープ エアコン 2.5kw AY-J25DM (32455)

インバータ有

スポットクーラー✨スポットエアコン✨移動式クーラー✨ポータブルエアコン✨工事不要

エアコンタイプ: 冷暖

10畳用 エアコン T−SX AY-T28SX-T シャープ SHARP ホース

エアコン・設置形態: 壁掛エアコン

新品未開封 SKJ-KY26A 移動式エアコン 超特価 定価60000万円

スマートフォンアプリ対応有

ナカトミ NAKATOMI 移動式エアコン MAC-20

一般用/住設用/業務用: 一般用

りょう様専用 コロナ ReLaLa CW-FA1821 窓用エアコン 冷房のみ

人感センサー有

エスケイジャパン スポットクーラー SKJ-RS08PA 美品

冷房能力・クラス別2: 2.1〜2.2KW

CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 17

多段階評価2011エアコン: 畳数(目安): 6畳

秀吉様専用 AY-N25D-W 2021年製 室外機 AU-N25DY

省エネ基準目標年度: 2010年度

TOSHIBA エアコン RAS-H402DTBK(W) 14畳用 H592

空気清浄方式2: イオン放出方式

ポータブルエアコン（シロカ）

自動フィルタクリーニングダスト排出機能: 自動フィルタクリーニング/ダスト自動排出

エコフローウェイブ&専用バッテリーセット

自動熱交換器クリーニング有

未使用コロナCORONA CW-1614(WS) WHITE ウインドエアコン



値下げ交渉可‼️EENOUR ポータブルエアコンPA600



引き取り以外の方は落札しないで下さい



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#パナソニック

東芝2021年モデル６畳基本工事費＆リサイクル料込み‼️

#Panasonic

◆2021年製 コロナ ルームエアコン CW-A1621E9◆



未使用近い HITACHI RAS-AJ22K エアコン リモコン付き

空気清浄···空気清浄あり

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Panasonic パナソニック CU-EX226C（室外機）---(室内機CS-EX226C)①2016年8月購入／2016年製造。特に問題無く利用していましたが、今年5月末大分県に引越したため、手放します。エアコンは、大手引越業者が取り外し、現在自宅で保管しています。②注意事項・こちらは室外機の出品になります。・室内機（CS-EX226C、別出品)とセットでご購入ください。室内機 15500円室外機 15500円合計 31000円・どちらか単品購入された場合はキャンセルさせていただきます。(※室内機と室外機はメルカリ規約により、別々に配送せざるをえないため。)・商品は、写真添付の室外機、室内機（別出品)、リモコン、取扱説明書。・取り付けはご購入者さまでご対応をお願い致します。・取りに来ていただければ送料分値引きしますので、ご相談ください。③清掃状況(素人のできる範囲で実施)室内機のフィルター。室外機の外装。④北海道、沖縄、離島は、送料込み(出品者負担)の対象外、別途相談とさせていただきます。(商品概要)color: WHITEインバータ有エアコンタイプ: 冷暖エアコン・設置形態: 壁掛エアコンスマートフォンアプリ対応有一般用/住設用/業務用: 一般用人感センサー有冷房能力・クラス別2: 2.1〜2.2KW多段階評価2011エアコン: 畳数(目安): 6畳省エネ基準目標年度: 2010年度空気清浄方式2: イオン放出方式自動フィルタクリーニングダスト排出機能: 自動フィルタクリーニング/ダスト自動排出自動熱交換器クリーニング有#パナソニック#Panasonic空気清浄···空気清浄あり

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アイリスオーヤマポータブルクーラー三菱 霧が峰 MSZ-AXV2821S-WT100☆美品☆富士通☆エアコン☆ノクリア☆nocria☆Xシリーズ☆８～12畳TOSHIBA 東芝 エアコン RAS-F221E7R (W) 6畳用 G482