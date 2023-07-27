輝い Rebuild by Needles リビルドバイニ－ドルズフランネルシャツ シャツ

Rebuild by Needles フランネル 7Cut タイダイ シャツ

【18-19AW】RAF SIMONS LONG SLEEVE SHIRT 48

サイズ / M

GW限界値下げ Supreme baseball ベースボールシャツ シュプ

¥23,100(税込)

Supreme Loose Fit S/S Oxford Shirt White



サンサーフ SUN SURF 和柄 虎柄 半袖 アロハシャツ ピンクパープル

約 着丈76cm

山と道 UL Short Sleeve Shirt 黒 L

肩幅46cm

【人気】SASQUATCHfabrix デニム シャツ 20AW ステッチ 切替

身幅60cm

ジョークール 半袖シャツ XL

袖丈62cm

40s Brooks Brothers 6ボタンドレスシャツ 16-4



ビンテージ Dry Bones ドライボーンズ ドクロ柄 シルク100%銀ボタン

手作業に素人採寸のため、若干の誤差はご了承ください。

【着用回数1回】HOLLYWOOD RANCH MARKET BDシャツ



OAMC / Ian Shirt (S)

本製品は、輸入古着を資材として解体し縫製、制作した商品です。

シャツ MARKAWARE

古着の風合いを活かして制作しているため、多少のキズ・汚れも特徴となり新品商品とは異なります。

【Christian Dior MONSIEUR】シャツ オブリーク 白



サンサーフ アロハシャツ「鷹と富士」シルクＭ120



938 新品 ブラックレーベル・クレストブリッジ チェックシャツ メンズ長袖M



MAATEE&SONS 22SS コットンシルクプルオーバーシャツ サイズ3

シャツ種類···ネルシャツ

今だけ激安 美品 CELINE チェックルーズシャツ ウールツイル XS 37

袖丈···長袖

ブルックスブラザーズ ストライプシャツ

柄・デザイン···チェック

ourlegacy 20ss レースシャツ 48

素材···綿(コットン)

〘 極美品 〙コモリ バンドカラーシャツ 長袖 シルク メンズ 0サイズ XS

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リビルドバイニードルス 商品の状態 新品、未使用

Rebuild by Needles フランネル 7Cut タイダイ シャツサイズ / M¥23,100(税込)約 着丈76cm 肩幅46cm 身幅60cm 袖丈62cm手作業に素人採寸のため、若干の誤差はご了承ください。本製品は、輸入古着を資材として解体し縫製、制作した商品です。古着の風合いを活かして制作しているため、多少のキズ・汚れも特徴となり新品商品とは異なります。シャツ種類···ネルシャツ袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材···綿(コットン)季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リビルドバイニードルス 商品の状態 新品、未使用

3→4いいね！入手困難 希少カラー バーバリー ブラックレーベル チェック 半袖極美品♦︎Giannetto インディゴデニム カッタウェイシャツ LEON