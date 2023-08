EFFECTOR エフェクター ネイバーフッド BIG TRAMPメガネ サングラス BK

EFFECTOR エフェクター & NEIGHBORHOOD ネイバーフッド コラボメガネ BIG TRAMP ビッグトランプ 伊達メガネ サングラス

☆【カラー】BK 黒

☆【状態】 A-B程度(主観的)

ロゴが薄くなってますが、目立つな傷もなく、全般的に良い状態

☆【サイズ】表記: 50□23-150

約

レンズ横幅 50mm

レンズ縦幅 38mm

フレーム全幅 146mm

高さ 47mm

ブリッジ幅 23mm

テンプル長 150mm

☆付属品: 純正ケース及び眼鏡拭き、度入りレンズ

☆ご購入後の返品、交換は承りませんのであくまでUSEDにご理解いただける方のみご購入をお願い致します。

☆他にも出品しておりますのでご覧ください。

宜しくお願い致します。

#effector #エフェクター #bigtramp #tramp #ビッグトランプ #NEIGHBORHOOD #ネイバーフッド

商品の情報 ブランド ネイバーフッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

