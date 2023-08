最安値挑戦！ [A.P.C.×RTH] RUN AROUND 20E スニーカー

【商品説明】9

ボリューム感とスポーティーなルックスが同居したA.P.C.(アーペーセー)の「RUN AROUND」。

軽量感と安定感良さが一度履くと病みつきになりそうなテクニカル素材を使用したスニーカーです。

様々なコーディネートと相性よく着地させてくれる優れモノ。

ワードローブに招き入れたくなること間違いなしのアイテムです。

●RTHとのインタラクション

●テクニカル素材

●ラウンドトウ

●レースアップ

●5ホール

●ファンシーなコットンメッシュの靴紐

●タンにコントラストを付けた'A.P.C.&RTH'ロゴのジャカード

●踵にパッド入りの切り替え

●足首上部にパッド入り

●ヒール部を補強したインソール

●サイドに切り替え

●A.P.C.エクスクルーシブデザインの溝入ソール

●トラクションを高める為にコントラストを付けたワッフルのアウトソール

A.P.C.(アーペーセー)のRUN AROUND 20E(ランアラウンド20E)です。

アウトソールがうっすらと汚れている程度で、お手元に届けばすぐにお召しいただける非常に良いコンディションです。

その他ボックス内の薄葉紙に破れがあります。

3色の替えシューレースが付属します。

【商品仕様】

・カラー:ベージュ(ライトブラウン、茶色)

・サイズ:36(23〜23.5cm相当)

・素材:

メッシュ/ポリエステル

皮革部分/牛革

・標準価格:¥35,200(税込)

・商品番号:M56090

※一度消費者の手に渡った物である事をご了承ください。

APC

ローカット

ミッドカット

ダッドシューズ

コラボレーション

ダッドスニーカー

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド アーペーセー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

