★★★値下不可/早い者勝ち★★★

■■先ずはプロフィール欄をご一読ください■■

ご確認いただけていないと判断出来る内容の値段交渉等のコメントは削除させていただきますので、必ずご確認をお願いいたします!!

222BWVND-CSM02S

JAK KNIFE / SS / COTTON. VANS

COLOR / OLIVE DRAB

SIZE / X-LARGE

■状態:新品未使用品

■新品の商品ではございますが、製造段階で付く細かい汚れキズ等がある場合がございます。

■自身で海外正規取扱店で購入した確実正規品になります。安心してご購入ください。

■発送方法によって厚みや大きさに制限がございますので、コンパクトに梱包する場合がございます。その辺りをご理解頂ける方のみご購入ください。

■画像には色、サイズ違いのものが含まれている場合がございます。イメージ写真とお考えください。ご注意下さい。

22AW

ダブルタップス

TEE / Tシャツ / 半袖

OLIVE DRAB / オリーブドラブ / カーキ

XLARGE / XL / エックスエル / 04

DESCENDANT / ディセンダント

nanamica / ナナミカ

NAUTICA / ノーティカ

BEAMS / ビームス

SSZ

AH.H / 長谷川昭雄

NEIGHBORHOOD / ネイバーフッド

SUPREME / シュプリーム

※本文の転載はおやめください。見つけ次第運営へ報告いたします。※

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

