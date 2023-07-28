訳あり 60s 米軍 US ARMY ユーティリティシャツ 半袖 ミリタリー シャツ

60s US Army Utility Shirt Short Sleeve Military

ベッドフォード ウールシャツ



【City様専用】BREAKFASTHAWAIIANSHIRT(ブルー、グレー)

1960年代にアメリカ陸軍に支給されたユーティリティシャツ。

BADWAY 半袖

年代物ならではの色味、良い雰囲気があります。

20SS Maison Margiela stripe-shirt 43



【完売品】Graphpaper ×THOMASMASONシャツ

ユニセックスでご着用頂けます。

《激レア》ラルフローレン☆長袖BDシャツ L 刺繍ロゴ ホワイト 白 NS205



size２ 新品 sacai ヘイズ シャツ

★詳細

人気品！ TENDERLOIN 長袖シャツ プリント ウルフ グリーン 緑 XS

カラー:カーキ

【美品】ポールスミスPaul Smith 長袖シャツ トップス リール柄 丸襟L

サイズ:実寸L程

ディースクエアード メンズチェックシャツ

着丈:69cm

メンズ 柄シャツ vintage y2k 00s オープンカラー グランジ 総柄

肩幅:45cm

未使用タグ付 ワコマリア L大きいサイズ レオパード オープンカラー シャツ

身幅:57cm

Supreme Mesh Stripe S/S Shirt

袖丈:24.5cm

AUBERGE BIG BROOKS 44



【美品】シュプリーム 長袖 ボタン シャツ BD ストライプ 刺繍 ロゴ

★素材

最短発送5/8です BEAMS SSZ BALLOON SHIRTS Mサイズ

コットン

WACKO MARIA TIM LEHI / HAWAIIAN トラ XXL



定価3.9万 新品 LOEFF シルク ストライプ ショートスリーブ シャツ 2

★状態

ファイブブラザーズ ビンテージ 黒シャン ハーフジップ

使用感ございますが、年代物ならではの雰囲気があります。

gauntlets&brothers刺繍ブロックチェックウールシャツ



【23SS】ATONギザストライプシャツ【タグ付き】

No.455

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

60s US Army Utility Shirt Short Sleeve Military1960年代にアメリカ陸軍に支給されたユーティリティシャツ。年代物ならではの色味、良い雰囲気があります。ユニセックスでご着用頂けます。★詳細カラー:カーキサイズ:実寸L程着丈:69cm肩幅:45cm身幅:57cm袖丈:24.5cm★素材コットン★状態使用感ございますが、年代物ならではの雰囲気があります。No.455

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

【極美品】ステューシー ワンポイントロゴ入り半袖BDシャツ 人気Lサイズ.未使用品 完売モデル TIGHTBOOTH タイトブースx OILWORKSワコマリア Lサイズシャツ2枚STEIN FLY FRONT SLEEVE OVERSIZED SHIRTWACKO MARIA ティムリーハイ