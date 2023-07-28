訳あり 60s 米軍 US ARMY ユーティリティシャツ 半袖 ミリタリー シャツ

60s US Army Utility Shirt Short Sleeve Military
ベッドフォード ウールシャツ
【City様専用】BREAKFASTHAWAIIANSHIRT(ブルー、グレー)
1960年代にアメリカ陸軍に支給されたユーティリティシャツ。
BADWAY 半袖
年代物ならではの色味、良い雰囲気があります。
20SS Maison Margiela stripe-shirt 43
【完売品】Graphpaper ×THOMASMASONシャツ
ユニセックスでご着用頂けます。
《激レア》ラルフローレン☆長袖BDシャツ L 刺繍ロゴ ホワイト 白 NS205
size２ 新品 sacai ヘイズ シャツ
★詳細
人気品！ TENDERLOIN 長袖シャツ プリント ウルフ グリーン 緑 XS
カラー:カーキ
【美品】ポールスミスPaul Smith 長袖シャツ トップス リール柄 丸襟L
サイズ:実寸L程
ディースクエアード メンズチェックシャツ
着丈:69cm
メンズ 柄シャツ vintage y2k 00s オープンカラー グランジ 総柄
肩幅:45cm
未使用タグ付 ワコマリア L大きいサイズ レオパード オープンカラー シャツ
身幅:57cm
Supreme Mesh Stripe S/S Shirt
袖丈:24.5cm
AUBERGE BIG BROOKS 44
【美品】シュプリーム 長袖 ボタン シャツ BD ストライプ 刺繍 ロゴ
★素材
最短発送5/8です BEAMS SSZ BALLOON SHIRTS Mサイズ
コットン
WACKO MARIA TIM LEHI / HAWAIIAN トラ XXL
定価3.9万 新品 LOEFF シルク ストライプ ショートスリーブ シャツ 2
★状態
ファイブブラザーズ ビンテージ 黒シャン ハーフジップ
使用感ございますが、年代物ならではの雰囲気があります。
gauntlets&brothers刺繍ブロックチェックウールシャツ
【23SS】ATONギザストライプシャツ【タグ付き】
No.455
【極美品】ステューシー ワンポイントロゴ入り半袖BDシャツ 人気Lサイズ.
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ヴィンテージ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
未使用品 完売モデル TIGHTBOOTH タイトブースx OILWORKS
ワコマリア Lサイズシャツ2枚
STEIN FLY FRONT SLEEVE OVERSIZED SHIRT
WACKO MARIA ティムリーハイ
60s US Army Utility Shirt Short Sleeve Military1960年代にアメリカ陸軍に支給されたユーティリティシャツ。年代物ならではの色味、良い雰囲気があります。ユニセックスでご着用頂けます。★詳細カラー:カーキサイズ:実寸L程着丈:69cm肩幅:45cm身幅:57cm袖丈:24.5cm★素材コットン★状態使用感ございますが、年代物ならではの雰囲気があります。No.455
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ヴィンテージ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり