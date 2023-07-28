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訳あり 60s 米軍 US ARMY ユーティリティシャツ 半袖 ミリタリー シャツ

商品の説明

60s US Army Utility Shirt Short Sleeve Military
ベッドフォード　ウールシャツ

【City様専用】BREAKFASTHAWAIIANSHIRT(ブルー、グレー)
1960年代にアメリカ陸軍に支給されたユーティリティシャツ。
BADWAY 半袖
年代物ならではの色味、良い雰囲気があります。
20SS Maison Margiela stripe-shirt 43

【完売品】Graphpaper ×THOMASMASONシャツ
ユニセックスでご着用頂けます。
《激レア》ラルフローレン☆長袖BDシャツ L 刺繍ロゴ ホワイト 白 NS205

size２ 新品 sacai ヘイズ シャツ
★詳細
人気品！ TENDERLOIN 長袖シャツ プリント ウルフ グリーン 緑 XS
カラー:カーキ
【美品】ポールスミスPaul Smith 長袖シャツ トップス リール柄 丸襟L
サイズ:実寸L程
ディースクエアード メンズチェックシャツ
着丈:69cm
メンズ　柄シャツ　vintage y2k 00s オープンカラー　グランジ　総柄
肩幅:45cm
未使用タグ付 ワコマリア L大きいサイズ レオパード オープンカラー シャツ
身幅:57cm
Supreme Mesh Stripe S/S Shirt
袖丈:24.5cm
AUBERGE BIG BROOKS 44

【美品】シュプリーム　長袖　ボタン　シャツ　BD ストライプ　刺繍　ロゴ
★素材
最短発送5/8です BEAMS SSZ BALLOON SHIRTS Mサイズ
コットン
WACKO MARIA TIM LEHI / HAWAIIAN トラ XXL

定価3.9万 新品 LOEFF シルク ストライプ ショートスリーブ シャツ 2
★状態
ファイブブラザーズ　ビンテージ 黒シャン　ハーフジップ
使用感ございますが、年代物ならではの雰囲気があります。
gauntlets&brothers刺繍ブロックチェックウールシャツ

【23SS】ATONギザストライプシャツ【タグ付き】
No.455

【極美品】ステューシー　ワンポイントロゴ入り半袖BDシャツ　人気Lサイズ.

商品の情報

商品のサイズL
ブランドヴィンテージ
商品の状態やや傷や汚れあり

未使用品 完売モデル TIGHTBOOTH タイトブースx OILWORKS

ワコマリア　Lサイズシャツ2枚

STEIN FLY FRONT SLEEVE OVERSIZED SHIRT

WACKO MARIA ティムリーハイ
60s US Army Utility Shirt Short Sleeve Military1960年代にアメリカ陸軍に支給されたユーティリティシャツ。年代物ならではの色味、良い雰囲気があります。ユニセックスでご着用頂けます。★詳細カラー:カーキサイズ:実寸L程着丈:69cm肩幅:45cm身幅:57cm袖丈:24.5cm★素材コットン★状態使用感ございますが、年代物ならではの雰囲気があります。No.455

商品の情報

商品のサイズL
ブランドヴィンテージ
商品の状態やや傷や汚れあり

訳あり 60s 米軍 US ARMY ユーティリティシャツ 半袖 ミリタリー シャツ

11分钟前

訳あり 60s 米軍 US ARMY ユーティリティシャツ 半袖 ミリタリー シャツ

¥15,600 ¥11,700

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訳あり 60s 米軍 US ARMY ユーティリティシャツ 半袖 ミリタリー シャツ 訳あり 60s 米軍 US ARMY ユーティリティシャツ 半袖 ミリタリー シャツ

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