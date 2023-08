✅フォロー割引 実施中!!

✍︎ ✍︎ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄

✅サイズ

L相当(表記 L)

素人採寸です 身幅64 着丈70 裄丈94

サイズの相当はあくまでも主観でございます。

トラブル回避の為にも採寸をご参考お願い致します。

✅状態

フロントと袖部分に穴のある箇所があり使用感はありますが、古着らしく味のある最高な雰囲気の一品ですのでまだまだ着用が楽しめます^_^

✅カラー

青 生成り 赤 / ブルー ベージュ レッド

✅素材

100%コットン

商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

