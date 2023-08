★お値下げはご遠慮ください。

公式オンライン自身購入です。正規品

しっかり目の生地感の素材を使用したTシャツ。 身幅広めのボックスシルエットとオリジナルグラフィックが特徴です。

品番:HM25CS034

素材:100% COTTON

COLOR:WHITE/BLACK/BLUE/YELLOW

販売日:2023年5月27日(土) 11:00am(日本時間)

カラー...ブラック

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...クルーネック

季節感...春, 夏, 秋, 冬

ヒューマンメード ヒューマンメイド

humanmade HUMANMADE

#ヒューマンメード

#ヒューマンメイド

#HUMANMADE #humanmade

#HumanMade #アウトドア

#キャンプ #ソロキャン

#グランピング #釣り

#ヒューマンメードTシャツ

#ヒューマンメイドTシャツ

#メンズTシャツ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヒューマンメード 商品の状態 新品、未使用

