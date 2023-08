【2022?新作】 Apple iPhone 13 Pro シエラブルー 256GB SIMフリー スマートフォン本体

アップルのiPhone 13 Pro シエラブルー 256GBです。SIMフリー版です。

Apple Care+ 盗難・紛失プランは有効期間内です。

Otterboxのケース Aneu Series Case with Magsafe for iPhone13 Proのダークブルー、ベルキンの UltraGlassスクリーンプロテクター付です。共にAppleオンライストアで購入しました。

iPhoneはヨドバシカメラで購入しました。

iOSは遅れることもありますが、随時更新しています。

#りんご #アイホン #アイフォン #スマートフォン #スマホ #スマフォ #Belkin #オッター #ボックス #マグセーフ #青 #アネウ #シリーズ #携帯 #電話 #携帯電話 #保証 #補償 #ケア

仕上げ

シエラブルー

Ceramic Shieldの前面, テクスチャードマットガラスの背面と ステンレススチールのデザイン

容量

256GB

ディスプレイ

ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ

6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ

2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi

最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つProMotionテクノロジー

HDRディスプレイ

True Tone

広色域(P3)

触覚タッチ

2,000,000:1コントラスト比(標準)

最大輝度1,000ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR)

耐指紋性撥油コーティング

複数の言語と文字の同時表示をサポート

iPhone 13 Proのディスプレイは、美しい曲線を描くように四隅に丸みを持たせてデザインされており、標準的な長方形に収まります。標準的な長方形として対角線の長さを測った場合のスクリーンのサイズは6.06インチです(実際の表示領域はこれより小さくなります)。

配送時期は未定です。便宜的に4〜7日を選択しています。

防沫性能、耐水性能、防塵性能3

IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間)

A15 Bionicチップ

2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU

新しい5コアGPU

新しい16コアNeural Engine

シールには割れがあります

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アップルのiPhone 13 Pro シエラブルー 256GBです。SIMフリー版です。Apple Care+ 盗難・紛失プランは有効期間内です。Otterboxのケース Aneu Series Case with Magsafe for iPhone13 Proのダークブルー、ベルキンの UltraGlassスクリーンプロテクター付です。共にAppleオンライストアで購入しました。iPhoneはヨドバシカメラで購入しました。iOSは遅れることもありますが、随時更新しています。#りんご #アイホン #アイフォン #スマートフォン #スマホ #スマフォ #Belkin #オッター #ボックス #マグセーフ #青 #アネウ #シリーズ #携帯 #電話 #携帯電話 #保証 #補償 #ケア仕上げシエラブルーCeramic Shieldの前面, テクスチャードマットガラスの背面と ステンレススチールのデザイン容量256GBディスプレイProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つProMotionテクノロジーHDRディスプレイTrue Tone広色域(P3)触覚タッチ2,000,000:1コントラスト比(標準)最大輝度1,000ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR)耐指紋性撥油コーティング複数の言語と文字の同時表示をサポートiPhone 13 Proのディスプレイは、美しい曲線を描くように四隅に丸みを持たせてデザインされており、標準的な長方形に収まります。標準的な長方形として対角線の長さを測った場合のスクリーンのサイズは6.06インチです(実際の表示領域はこれより小さくなります)。配送時期は未定です。便宜的に4〜7日を選択しています。防沫性能、耐水性能、防塵性能3IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間)A15 Bionicチップ2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU新しい5コアGPU新しい16コアNeural Engineシールには割れがあります

