上品な光沢のあるサテン地と、ふわふわとした手触りのレオパード柄の生地のニードルスのリバーシブルジャケットです!

定価55000円ほどで購入、使用する機会がなくタグ付きの新品、未使用の商品です!

サイズはSサイズですが、大きめの作りなのでMサイズほどのサイズ感で、男性でも女性でも着用していただける、ユニセックスの商品です!

サイズ 裄丈 約84cm 着丈 約67cm 身幅 約56cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ニードルス 商品の状態 新品、未使用

