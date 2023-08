PRADA

mie様 専用

プラダ

ワンピース

シャツワンピース

ビーズ装飾

ロング

プリーツ

ミモレ

長袖

キャメル

サイズ38

Sサイズ

イタリア製

表記サイズ 38

平置きサイズ

総丈 約110cm

袖丈 約46cm

肩幅 約39cm

身幅 約40cm

素材

綿 72%

ナイロン 23%

ポリウレタン 5%

付属部分

綿 100%

購入元

大手リサイクルショップにて真贋済みの品物です。

目立つ傷や汚れはありませんので問題なく

ご使用頂ける品物です。

スカートに小さな汚れがあります。

購入前にプロフィールの確認をお願いします。

PRADAのシャツワンピース です。

ロング丈で長袖のデザインに加え、プリーツとビーズの装飾が施され、エレガントな雰囲気を醸し出しシンプルながらも上品で洗練された印象を与えます。また、ビーズの装飾がさりげないアクセントとなっており、おしゃれな雰囲気を演出しています。プリーツが入ったデザインは、動くたびに揺れるため、軽やかな印象を与え、女性らしい表情を強調します。プラダの高いクオリティと伝統的なイメージを反映した、上品でスタイリッシュなデザインとなっており、デートやパーティーなど、特別な場面での着用はもちろん、普段使いにもぴったりのアイテムです。プラダのシャツワンピースで、洗練された女性らしさを手軽に演出しましょう!

カラー···ベージュ

袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ S ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

