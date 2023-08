PING G430 LSTドライバー

PING G430 LSTドライバー ロフト 10.5度純正ヘッドカバー付き2〜3ラウンドだけ使用しました。使用によるソールに細かい傷がございますが、他は綺麗です。画像でご確認ください。あくまで中古品となりますのでご理解のある方にご購入をお願いします。やはりPINGなので、直進性があります。曲がりずらいです。LSTは低スピンモデルで吹け上がらず、操作性も高いです。出品してばかりなので、しばらく値下げ交渉には応じられません。しばらくお待ちください。種類···ドライバー利き手···右対象···メンズクラブ本数···〜9本キャディバッグ有無···キャディバックなし(クラブのみ)

