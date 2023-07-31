『2年保証』 ミュージカルエリザベートBLACKVer. 花總まり 井上芳雄 新品未開封 その他

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東宝ミュージカルエリザベート

ミュージカルエリザベートBLACKVer. 花總まり 井上芳雄 新品未開封

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エリザベート：花總まり

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フランツ・ヨーゼフ：田代万里生

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ルドルフ：古川雄大

宝塚歌劇100周年夢の祭典 DVD

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明日海りお❤️ 『ポーの一族』東京宝塚劇場公演、お茶会❣️

ルキーニ：成河

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少年ルドルフ：池田優斗

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内容：本編ＤＶＤ（２枚組）、特典映像ＤＶＤ（１枚組）、特製ブックレット

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1. 私だけに（蘭乃はな）

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2. 私が踊る時（蘭乃はな・井上芳雄）

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3. 夜のボート（蘭乃はな・田代万里生）

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・Black バージョンには花總まり×井上芳雄スペシャル対談を収録！

舞台 銀河英雄伝説 初陣 もうひとつの敵

・キャストの扮装によるコメント映像

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・演出家 小池修一郎インタビュー

アダムカドモンセミナーDVD

・『エリザベート』プロモーション映像（舞台映像版）

専用出品 陰陽太極鍼 陰陽論で考える鍼灸取穴法の実際 基礎篇 臨床篇



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他のフリマサイトにも出品しています、予告無しで消す場合もありますのでご了承ください。

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Whitever.との抱き合わせ購入も可能です,ご相談くださいませ^^*

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ポイントバッグ期間のためいつもよりお得に出品しております。28日まで。東宝ミュージカルエリザベートBlack バージョンエリザベート：花總まり トート：井上芳雄フランツ・ヨーゼフ：田代万里生ルドルフ：古川雄大ゾフィー：香寿たつき ルキーニ：成河少年ルドルフ：池田優斗内容：本編ＤＶＤ（２枚組）、特典映像ＤＶＤ（１枚組）、特製ブックレット♪特典映像ＤＶＤ・ボーナストラック（各ver. 3曲)Black バージョン 1. 私だけに（蘭乃はな） 2. 私が踊る時（蘭乃はな・井上芳雄） 3. 夜のボート（蘭乃はな・田代万里生）・Black バージョンには花總まり×井上芳雄スペシャル対談を収録！ ・キャストの扮装によるコメント映像・演出家 小池修一郎インタビュー ・『エリザベート』プロモーション映像（舞台映像版）他のフリマサイトにも出品しています、予告無しで消す場合もありますのでご了承ください。Whitever.との抱き合わせ購入も可能です,ご相談くださいませ^^*#東宝#帝国劇場#帝劇#エリザベート#DVD#花總まり#井上芳雄#田代万里生#古川雄大#香寿たつき#成河 #新品未開封#推し活#あさイチ

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