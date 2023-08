【最新入荷】 最終値下げ！カリー4 フロトロ ブラック 箱無し スニーカー

カリー4フロトロのブラックです

2時間練習1回のみ使用の美中古になります。

発売日にアンダーアーマー新宿店で購入した完全正規品になります。

値下げ希望の場合は希望金額明記の上コメントして下さい

また、価格交渉等のコメントの後24時間返信がない場合、ブロックさせて頂きます

ご了承ください

何卒よろしくお願い申し上げます

バッシュ バスケットボール basketball

GSW ウォーリアーズ

ナイキ Nike

ballaholic ボーラホリック

KOBE コービー

KD13 12 カイリー7 6 5

why not

レブロン PG ハーデン

チャンピオン champion

Hyper dunk ハイパーダンク

Jordan35 ジョーダン

レブロンジェームズ LeBron James

カイリーアービング Kyrie Irving

コービーブライアント Kobe Bryant

ケビンデュラント Kevin Durant

ウェストブルック Russell Westbrook

KD Lebron

Adidas アディダス

アンダーアーマー Under

ステフィンカリー Stephen Curry

all-star pro bb

all star pro bb

PG4

PG ポールジョージ

ハーデン

harden

カリー9

商品の情報 商品のサイズ 27cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

