*自宅保管になります。少しでも気になる方はご購入をお控え下さい。

N˚21 Tシャツ



wind and sea yohji yamamoto wildsideTシャツ

着丈:77.5cm

【激レア】ハーレーダビッドソン Tシャツ 胸ロゴ バックプリント グリーン

肩幅:54cm

【酒様専用】米津玄師帰りの会セット

身幅:62cm

【希少XXXLサイズ】ポロラルフローレン☆ポロベアプリントTシャツ ゆるだぼ

袖丈:25cm

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エフティーシー 商品の状態 新品、未使用

*自宅保管になります。少しでも気になる方はご購入をお控え下さい。着丈:77.5cm 肩幅:54cm身幅:62cm袖丈:25cm

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エフティーシー 商品の状態 新品、未使用

balenciaga speed hunters TシャツJP THE WAVY 着用 not for sale Tシャツ