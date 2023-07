新品、未使用

MM6メゾンマルジェラのキッズラインですが

女性Lサイズくらいの方に☺︎

返品は受け付けておりませんので、

手持ちのTシャツでサイズ確認くださいませ♡

サイズ 16 サイズ違いございます。

着丈 約67センチ

肩幅 約40センチ

身幅 約47.5センチ

袖丈 約21センチ

袖口 約17.5センチ

生地 コットン 90%

スパンデックス 10%

カラー ブラック

新品未使用ですが、

自宅保管の為、ご了承いただけない方は

ご購入をお控えくださいませ。

✴︎お値下げ不可

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

新品、未使用 MM6メゾンマルジェラのキッズラインですが女性Lサイズくらいの方に☺︎返品は受け付けておりませんので、手持ちのTシャツでサイズ確認くださいませ♡サイズ 16 サイズ違いございます。 着丈 約67センチ 肩幅 約40センチ 身幅 約47.5センチ 袖丈 約21センチ 袖口 約17.5センチ生地 コットン 90% スパンデックス 10%カラー ブラック 新品未使用ですが、自宅保管の為、ご了承いただけない方はご購入をお控えくださいませ。✴︎お値下げ不可カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)季節感···春、夏、秋、冬

