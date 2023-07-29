新作グッ 加賀友禅　法村利博　色留袖　幾何学松文　暈し染め　浜縮緬　証紙付　mop2227 着物

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夏物 小紋 舞花文 花唐草紋紗 金彩 m-3s2242

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A1129【着物と帯 京月花】■最高級黒地総刺繍正絹本場大島紬訪問着/袷/広衿■



VJ新品未使用 山口美術織物 一生もの 皇室御用達 御御帯 最高級 仕立て上がり

加賀友禅 法村利博 色留袖 幾何学松文 暈し染め 浜縮緬 証紙付 mop2227

(全通) アプトネス 月とよろけ縞



美品 銘品 伝統工芸家 吉澤与市作 手紡ぎ糸 玉糸

○状態

【全通】カラフルな線 振袖にも

特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。

新品【御仕立上】西陣織六通柄袋帯 草木染 有識文様 花 紅葉



辻が花 絞り訪問着 ふくれ織袋帯 セット

○仕立：袷・広衿・三つ紋

刺繍が豪華！可憐ななでしこの柄の絽の訪問着 正絹



【本物・新品】巫女用千早無地 舞衣2着

○素材：正絹

pk543 未使用品 正絹 千支 十二支 綴れ 洒落袋 両面 カジュアル向 袋帯



新品 豪華 佐賀錦 礼装用 袋帯 正絹 七色に光る 錦糸銀糸使用

○サイズ

IK-766 黒繻子 刺繍 アンティーク名古屋帯 仕付け糸 正絹

身丈 161cm（肩から)

田村屋 螢庵 品のある花 袋帯 全通柄 正絹

裄丈 66cm

正絹 袋帯【河合美術織物】生成り 花扇 No2340

袖丈 53cm

着物 袋帯 西陣創作工芸帯 個性が光る粋 未仕立て 値札付 未使用品 7-116

袖幅 33.5cm

m23-9⑯二尺袖 レトロ モダン ショート丈 小振袖 水色 鶴

前幅 24.5cm

【スーパーゲリラ企画】4443木綿半幅帯 不思議の国のアリス 豪華水引2点

後幅 30.5cm

K423厳選西陣 縮緬 作家物春寅 手描き友禅染め 牡丹紋 高級名古屋帯新品同様



《2点セット》ピンク 付下げ 袋帯 草花 入園式 お宮参り 七五三

着物縫いこみ

最終値下げ！卒業式に！袴セット^ ^

内揚げ 5.5cm

【正絹】 絹100％ 七五三 3歳 被布コート 単品 ピンク 刺繍 SH11-4



辻が花 久保田一竹 袋帯 美品 正絹 7月限定222000円→200000円

裄

草木染 作家物 草花模様 一つ紋 正絹 江戸小紋 裄67.5

お袖側 約 3.5cm 身頃側 約 3.5cm

［6920］本場大島紬 美品 訪問着 泥染 陶器文様 やまと誂製 正絹 着物 袷



4471◆アンティーク着物袷時代物紫牡丹の葉に扇アールヌーボーデザイン粋な逸品

※適応サイズは151cm～166cm程になります。

値下げ交渉ＯＫ！夏物 Ｓ寸 駒絽 小紋 正絹 Ｕ６２５



訪問着 金彩友禅 一つ紋 正絹 新品 Se-24

※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

値下げ交渉ＯＫ！夏物 Ｓ寸 駒絽 小紋 正絹 Ｕ６９８

稀に異なる場合がございますので

ひろ様❪6150❫ ❀夏❀ 絽綴 八寸名古屋帯

気になる場合に関しましてはコメントからのご質問を何卒宜しくお願い致します♪

紗紬 夏着物 紺色 葵 バチ衿 身丈158.5cm 裄丈68cm 洒落訪問着



未使用同然✳︎ 九寸名古屋帯 名古屋帯 着物 キモノ



藤林徳扇 帯締め12点 帯揚げ 重ね衿 小物セット

気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒よろしくお願いします。

抹茶色に裾にグラデーションの訪問着



厳選⬛️単衣⬛️男着物⬛️丹後ちりめん⬛️一つ紋⬛️パールトーン⬛️正絹⬛️裄73丈147



新品未仕立 博多帯 黒木織物 八寸名古屋帯 葡萄唐草柄 薄紫系 仕立代込

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pk734 正絹 紗紬 盛夏 着物 身丈 約 152cm

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

“着物いちご”の商品をご覧下さり、ありがとうございます。プロフィールにご購入時の注意点など記載しておりますので、必ずご購入前にご確認ください。加賀友禅 法村利博 色留袖 幾何学松文 暈し染め 浜縮緬 証紙付 mop2227○状態特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。○仕立：袷・広衿・三つ紋○素材：正絹○サイズ身丈 161cm（肩から)裄丈 66cm袖丈 53cm袖幅 33.5cm前幅 24.5cm後幅 30.5cm着物縫いこみ内揚げ 5.5cm裄お袖側 約 3.5cm 身頃側 約 3.5cm※適応サイズは151cm～166cm程になります。※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、稀に異なる場合がございますので気になる場合に関しましてはコメントからのご質問を何卒宜しくお願い致します♪気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒よろしくお願いします。他にも多数出品中です。↓からぜひご覧ください。#着物いちご他に出品中の留袖はこちら#着物いちご留袖#リサイクル着物 #中古着物 #着物 #帯 #正絹

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【六通】本金箔 白金箔正絹総絞りの羽織。着物。新品未使用。しつけ糸付き。羽織紐付き。和装 草履 バッグ セット 帯地 振袖 成人式 wzouribag22-10梅垣織物 袋帯 六通柄 流水文 未仕立て 未使用 逸品無地付け下げ 紋意匠 結機織 山口美術織物謹織 アップルグリーン 正絹 反物極上の訪問着★作家物 落款有 淡い藤色 暈し染め 金駒刺繍Amechan様専用 召しませ花 西陣麻八寸名古屋帯 サーフィンうさぎ1.76.【虹】正絹 五色ボカシ小紋 縦ボカシ柄☆1459菱屋謹製✨カフェ草履「カレンブロッソ」Sサイズ 新品渡敬 帯締め 四色(4) 源氏組 撚房 正絹