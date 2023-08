ご覧頂きありがとうございます^_^

カナダグース CANADA GOOSE ダウンジャケット メンズ ダウン アウター 5816m 61 FORESTER JACKET フォレスター ジャケットになります。

短めの丈でデザインされたシティーユースの防寒対策に最適なダウンジャケット「FORESTER JACKET」。大き目のミリタリー調の外部ポケットが十分な収納スペースを確保し2重レイヤーの高めの襟で強化された保護性など、機能性に溢れる一着です。

【素材・風合い】

最大限の保温性を発揮するアークティックテックR生地を使用し、バツグンの着心地を実現しています。

色々なシーンで着用でき、シルエットも良いです^_^

購入場所 カナダグース 表参道

2.3回程度着用の美品。

特に目立つ傷や汚れはございません!

これからもたくさん着用して頂けます^_^

これからの季節にはピッタリなアイテムだと思います!

サイズ M

着丈76 胸囲116 肩幅46 袖丈69

他にも沢山のジャンルの服を出品しております!

他商品とのおまとめ購入大歓迎です♬

コメント頂きましたらおまとめさせて頂きますのでお気軽にどうぞ^ - ^

よろしくお願いしますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カナダグース 商品の状態 未使用に近い

