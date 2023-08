正規店購入品

SSZ × WTAPS 21AW TROUSERS サイズM

サイズ: 02

ウエスト 84cm

股上 40cm

股下 70cm

商品の状態:数回着用中古

セットアップのジャケットも出品しています。

セットならお値引き致します。

あくまでも、中古になりますのでご了承ください。

国内正規品

スムーズなお支払い、取引が可能な方のみお取引お願い申し上げます。

過度なお値下げのご相談などはご遠慮願います。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルタップス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

