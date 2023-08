エヴィスジーンズ

NEIGHBORHOOD SAVAGE DENIM DP BASIC PANTS



80's■Wrangler■13MWZ vintage ネーム入りジーンズW35

Lot. 2000

ドルチェ&ガッバーナデニム。ラファエル着用モデル



未使用 アルマーニエクスチェンジ イタリア製ジーンズ デニム 濃紺 W31 M

No.1 Special

WareHouse 1000 1001xx ウエアハウス旧タグ501XXモデル



Dime Classic Denim Pants

サイズ表記 W32 L35

レア!Lee 505 クラッシュ加工 w31 日本製 片方赤耳



80s USA製 リーバイス ハチマル 501 デニム 刻印546 W33 古着

ウエスト平置き 36cm

00's EDGE デストロイ ギミックパンツ zip y2k old

股上 25cm

70's vintage アーカイブ フレアデニム グランジ y2k パンク

股下 82cm

ディースクエアード デニム DSQUARED2

ワタリ幅 29cm

JUNYA WATANABE MAN 05SSデニムパラシュートパンツ

裾幅 18cm

KOOLS INCORPORATED バギーパンツ MADE IN USA



We are replay リプレイ メンズ デニム ジーンズ パンツ

数回着用したのみですので、状態は良好です

60s levis 501xx最終か501-501ダブルネーム



【美品】DSQUARED2 2020ss ジーンズ ダメージ&リペア加工 46

よろしくお願いいたします

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エヴィス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

エヴィスジーンズLot. 2000No.1 Specialサイズ表記 W32 L35ウエスト平置き 36cm股上 25cm股下 82cmワタリ幅 29cm裾幅 18cm数回着用したのみですので、状態は良好ですよろしくお願いいたします

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エヴィス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

JohnLawrenceSullivan バイカラーデニム(19aw)Nudie Jeans ヌーディー ジーンズ TAPE TED ダメージ デニムRRL デニム ベイカーパンツ 週末値下げ『R.S様 専用』soshiotsuki Crashed Denim Pantsバレンシアガ ホワイトジーンズ ホワイトデニムマインデニム スーパースリム ブラック