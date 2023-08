18800円→13600円にお値下げします。

英国イギリスのParagon パラゴン First Choice ファースト・チョイス カップ&ソーサー 2客セットになります。

ヴィンテージで2客揃っている新品専用箱付は、レアなお品のようで現在は入手困難です。

ファーストチョイスと名付けられたこのカップは赤、黄色、青の3色の花があしらわれたカップです。

ファーストチョイスとは、1等級という意味があります。

バックスタンプ「by appointment to h.M. the Queen/女王陛下から任命された」と描かれてあり、パラゴンの王室との確かな信頼を感じさせます。

サイズ

カップ 口径:7.3cm 高さ:6.8cm

ソーサー 直径12.0cm

※素人検品ですので、多少のサイズ誤差はご容赦下さい。

イギリス王室御用達ブランドaynsleyエインズレイの孫が設立したパラゴンは1919年ストークオントレントで製造されました。創業以来英国王室の絶大なる支持を受けヨーク公爵夫人を始めメアリー女王、ジョージ6世、エリザベス女王2世と歴代の王室の御用達、または任状を授与され、王室記念のデザインは今でもコレクターの間で珍重されています。1960年より他のブランドの手に渡り現在はロイヤルドルトンの傘下となりました。

金彩が豪華なマランディシリーズは足底の部分にも金彩を施してあり小振りの赤色の花が引き立つ美しい清楚で上品なデザインです。ウエストがくびれたシェイプでカップより高い位置にあるハイハンドルのカップです。

鮮やかで可憐な金彩がゴールドの食器と程よくマッチして、贅沢な雰囲気を醸し出しております。ヴィンテージコレクションを整理しようと思い手放す事に致しました。

コンディションですが金彩に変色はほぼなく、またヒビや欠け無い新品のまま箱に入れて保存しておりました。ただ自宅保管しておりましたのでご理解のある方、ヴィンテージ、アンティークがお好きな方の購入宜しくお願いします。

専用箱があります。緩衝剤で丁寧に梱包しての発送となります。

即購入OKです。

商品の情報 ブランド ロイヤルドルトン 商品の状態 新品、未使用

