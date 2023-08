ギャルソンとナイキのコラボスニーカー

こちら真っ黄色に変色したスポンジ部分を

新品 未使用 NIKE ナイキ AIRJOHDAN1 AJ1 ブラック ホワイト

白スプレーで素人レベルで染めてますのでカスタム品として扱って下さい。

【新品未使用】ナイキ エア バラージ ミッド ラムズ

黄色に白スプレーなのでスポンジ部分は灰色やベージュのような色味になってます。素人が染めたので所々黄色のスポンジ部が少し見えますがあまり気にならないと思います。スポンジ部分が黄色く変色してるのが嫌で購入をためらってる方にオススメです。その他目立ったダメージなどは見受けられませんが普通に履いてたのでそれなりの使用感はありますがまだまだガンガン履いていただけます。それではよろしくお願いしますm(__)m

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 やや傷や汚れあり

