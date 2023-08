GW中期間限定で値下げします。

24200円→19800円

ご覧いただきありがとうございます。

お値下げ可能ですのでお気軽にコメントください。

■商品について

キヤノン製のスピードライト(ストロボ)です。

同社製一眼レフ、並びにミラーレスカメラに対応します。

中古実売価格26800円(マップカメラ)

詳細はメーカーページをご確認ください。

https://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/0585c001.html

■状態について

外装に使用に伴う擦過痕がありますが、割れや損傷はありません。

使用回数もそこまで多くなく、まだまだこれからというところです。

付属品はなく、画像の本体がすべてとなります。

#ストロボ #カメラ #一眼 #ミラーレス #フラッシュ #ライト

商品コード:0585C001

型番:SP430EX3-RT

JANコード:4549292038255

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

