サイズ:38

肩幅:38.5、バスト:99.9、袖丈:19.3、ゆき丈:-、着丈:60、身丈:57.2

カラー:チャコールグレー

状態:1回着用。目立つような傷や汚れなどは見当たりませんが神経質な方はご遠慮下さい。発送の際の畳皺、保管ジワはご了承下さい。

【MID SUMMER COLLECTION 2022】

細番手の糸を十分な密度で織りあげた高品質なブロード生地のブラウスです。

繊維が長く、油分が多く含まれている滑らかな糸を使用しました。また、紡績する際にでてくる毛羽を内側に織りこむことで毛羽が少なくなり、より上質な光沢が増し、洗うたびに少しずつ柔らかくなり気持ちの良いなめらかな風合に変化していく生地です。

ややハリ感のあるブロード素材のトレンドのビッグカラーブラウスは、衿周りは大き目の開きのボートネックにしているので、お顔周りの衿のボリュームも気にならないようバランスを取っています。

ビッグカラーは身体を覆いすぎず、肩の部分をスリットにする事で少し肩が出るようにデザインし、抜け感のある大人っぽい印象に仕上げました。

ボトムスインでもアウトでも着まわして頂ける、1枚で映えるブラウスです。

★注意事項★

・ウール、カシミヤ、アルパカ、アンゴラ、キャメル等の動物繊維を使った服は素材特有のニオイ、また自宅保管のため古着独特のニオイがする可能性があります。ニオイを気にされる方はご購入をご遠慮下さい。

・他の服も一緒に保管しているため、毛の付着があるかもしれません。ファーがついている場合は、ファーの毛が付着していることがあります。

・畳んで発送いたしますのでどうしても畳ジワがつきます。クリーニング、アイロンがけしていただく前提でご購入下さい。

・上記理由や細かな見逃しでの返品は受け付けておりません。

【上記を気にされる方は絶対に購入しないで下さい】

※コメント、購入前にプロフィールをご一読ください。よくある質問に対する回答を記載しております。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アナイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

