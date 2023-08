ジャンポールゴルチエ ゴルチェ

ブラームス ROUGH&SMOOTH THERMAL BASEBALL TEE

Jean Paul Gaultier

tatoe 花刺しブラウス

つぎはぎ はぎ合わせ ストレッチトップス カットソー 紺色

AMI Paris ロングTシャツ



レオナール 長袖カットソー トップス L

はぎ合わせた縫い目は透けるのでインナーカラーを見せたり肌色を見せたりできます。

YOKO CHAN 松たか子着用 スリットラインラッフルパールブラウス 38



【超人気!定価の50%未満】BALENCIAGA 刺繍ロゴ 総柄セーター

襟元もアシンメトリーで左鎖骨あたりが一番下がるデザインになっています。

comoliフットボールTシャツ ブラック



【SAINT JAMES/セントジェームス】NAVAL ナヴァル T5 新品

目立ったダメージや汚れはありませんが、古いものですので少し毛羽立ち感があります。

RUSSELL BORDER TOPS (LINE HOLIDAY)

もなく肌触りも良くもともとの素材の良さがわかります。

ヂェン先生の日常着 トップス ④



センソユニコ慈雨★爽やかプルオーバー

平置き採寸(誤差あります):

2023今季 GANNI ガニー Rib Jersey Wrap Blouse白

身幅約37

エムズグレイシー ベルベットリボン ニット カットソールネ フォクシー トッカ

着丈約47

BLESS メッシュカットソー

よく伸びてフィットします。

新品 ミー イッセイミヤケ トップス ブラック ホワイト ブラウン



パーバーズ Slip Neck Long Tee / Mix

y2k

OUTIL ウティ バスクシャツ TORICOT AAST サイズ3

90s

MUSE【REMI RELIEF/レミレリーフ】テンジクフットボールTシャツ新品

00s

タマキニイメ マルTロングスリーブ 一点物 ピンク×グレー系

平成ギャル

新品タグ付き WEEKEND Max Mara 半袖プリーツTシャツ

フェアリー

新品未使用 アパルトマン ハーフスリーブスウェット

グランジ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジャンポールゴルチエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ジャンポールゴルチエ ゴルチェ Jean Paul Gaultier つぎはぎ はぎ合わせ ストレッチトップス カットソー 紺色はぎ合わせた縫い目は透けるのでインナーカラーを見せたり肌色を見せたりできます。襟元もアシンメトリーで左鎖骨あたりが一番下がるデザインになっています。目立ったダメージや汚れはありませんが、古いものですので少し毛羽立ち感があります。もなく肌触りも良くもともとの素材の良さがわかります。平置き採寸(誤差あります):身幅約37着丈約47よく伸びてフィットします。y2k90s00s平成ギャルフェアリーグランジ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジャンポールゴルチエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

journal standard luxe【Goodwear】LOGO TEEMANOF 1周年限定アイテム SEE THROUGH LAYERED TOPSアパルトモン SLIT RIB KNIT PULLOVER ホワイトisxnot / Tattoo tops ベージュ【40%OFF】Miss ediCollectionエディちゃん長袖Tシャツトクコプルミエヴォル TOKUKO 1er Vol トップス 9号(M)Mサイズ ロンT THE NORTH FACE PURPLE LABEL最終価格☆人気のモノトーン☆高級レオナールカットソー